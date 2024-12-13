Crea un vídeo de introducción de 45 segundos para nuevos empleados de manufactura, mostrando los protocolos esenciales de seguridad en la fábrica y el uso de herramientas. El estilo visual debe ser profesional e informativo, combinando imágenes reales de la fábrica con demostraciones animadas claras, complementadas por una voz en off calmada y autoritaria. Utiliza los avatares de AI de HeyGen para transmitir mensajes clave y la función de texto a vídeo desde guion para una generación de contenido eficiente.

Generar Vídeo