Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo de demostración de producto de 45 segundos dirigido a clientes potenciales, mostrando los pasos intrincados de la creación de un nuevo producto desde las materias primas hasta el ensamblaje final. El estilo visual debe ser dinámico y rico en imágenes vívidas, respaldado por música animada y una voz en off entusiasta. Aprovecha la amplia biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para mejorar la narrativa visual de este viaje.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo de marketing conciso de 30 segundos para seguidores en redes sociales, destacando el compromiso de tu marca con la sostenibilidad en su proceso de fabricación. Emplea un enfoque visual moderno y rápido con música impactante, asegurando que el mensaje sea fácilmente comprensible. Incluye subtítulos generados por HeyGen para llegar a una audiencia más amplia en diversos entornos de visualización.
Prompt de Ejemplo 3
Anima un vídeo de formación de 90 segundos para nuevos empleados y partes interesadas, detallando un paso específico y crítico en el proceso de fabricación. El vídeo debe adoptar un estilo visual animado, accesible e ilustrativo, proporcionando orientación clara e informativa con una voz en off profesional. Utiliza la función de generación de voz en off de HeyGen para narrar procedimientos complejos con precisión y claridad.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona un Creador de Vídeos de Procesos de Fabricación

Crea eficientemente vídeos claros y profesionales de procesos de fabricación que eduquen e informen, aprovechando AI y herramientas intuitivas desde el guion hasta la exportación final.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla de Vídeo
Comienza tu proyecto eligiendo entre una variedad de plantillas de vídeo diseñadas por expertos, proporcionando un inicio rápido para crear tu vídeo de proceso de fabricación.
2
Step 2
Pega tu Guion para la Narración AI
Convierte tu contenido escrito en voces en off atractivas usando Texto a vídeo desde el guion, permitiéndote narrar los pasos complejos de fabricación de manera clara y eficiente.
3
Step 3
Personaliza con Avatares AI Atractivos
Da vida a tu proceso seleccionando y personalizando avatares AI para actuar como tus presentadores en pantalla, haciendo la información técnica más accesible y atractiva.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo de Proceso
Finaliza tu vídeo de proceso de fabricación añadiendo subtítulos automáticos para mejorar la accesibilidad, luego exporta tu vídeo en varios formatos listos para su distribución.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Genera Contenido para Redes Sociales

Produce vídeos cortos y cautivadores para destacar pasos específicos del proceso de fabricación en canales sociales.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de procesos de fabricación?

El intuitivo creador de vídeos AI de HeyGen simplifica la creación de vídeos atractivos de procesos de fabricación. Con plantillas de vídeo personalizables y un Editor de Arrastrar y Soltar fácil de usar, puedes producir contenido de alta calidad de manera eficiente sin necesidad de habilidades extensas de edición de vídeo.

¿Puedo usar avatares AI para mejorar los vídeos explicativos de mis productos?

¡Absolutamente! HeyGen te permite integrar avatares AI realistas en tus vídeos explicativos y de demostración de productos. Estos avatares AI pueden transmitir tu mensaje a través de Texto a vídeo, haciendo que tu contenido sea atractivo y profesional para audiencias diversas.

¿Qué tipos de vídeos creativos de marketing y formación puede ayudarme a producir HeyGen?

HeyGen te permite crear una amplia gama de contenido creativo, incluyendo vídeos de marketing dinámicos y vídeos de formación efectivos. Puedes mejorar estos vídeos con voces en off generadas por AI y subtítulos automáticos para asegurar claridad y accesibilidad para tu audiencia.

¿Cómo acelera el creador de vídeos AI de HeyGen la creación de contenido de vídeo?

El avanzado creador de vídeos AI de HeyGen acelera drásticamente tu proceso de creación de contenido al transformar guiones en vídeos con herramientas de vídeo AI. Su funcionalidad de Texto a vídeo permite la producción rápida de vídeos profesionales, ahorrando tiempo y recursos significativos en comparación con los métodos tradicionales.

