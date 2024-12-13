generador de vídeos de formación gerencial: Forma Líderes Más Rápido

Crea vídeos de formación en liderazgo atractivos sin esfuerzo. Utiliza avatares de IA para ofrecer contenido dinámico y mejorar el rendimiento de los gerentes.

Genera un vídeo de formación gerencial de 90 segundos diseñado para nuevos gerentes, centrado en una experiencia de incorporación personalizada. Este vídeo debe presentar un avatar de IA amigable que exponga los puntos clave de la cultura de la empresa y las responsabilidades iniciales. El estilo visual debe ser limpio y profesional, utilizando las plantillas y escenas de HeyGen para un tono atractivo y acogedor, acompañado de un audio claro y nítido.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo de formación de 2 minutos sobre Desarrollo de Liderazgo, cubriendo específicamente técnicas efectivas de gestión del rendimiento. Apunta a un estilo visual informativo y dinámico con material de archivo profesional de la biblioteca de medios de HeyGen, complementado con una voz en off clara y autoritaria. Este vídeo beneficiará a los líderes de equipo y supervisores existentes, demostrando cómo convertir texto en vídeos atractivos aprovechando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para una creación de contenido eficiente.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo tutorial técnico de 60 segundos para actualizar a todos los empleados, especialmente a los equipos de L&D, sobre una nueva descripción del flujo de trabajo interno. El estilo visual debe ser paso a paso y moderno, con superposiciones de texto en pantalla y gráficos, con una narración precisa. Asegúrate de que el vídeo incluya subtítulos automáticos para mejorar la accesibilidad y facilitar la actualización del contenido, ilustrando un caso práctico de uso de un generador de vídeos de IA en la formación corporativa.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo de formación para gerentes de 45 segundos presentando un breve escenario de resolución de conflictos, dirigido a la gerencia media. El vídeo debe emplear avatares de IA realistas para representar una interacción entre empleado y gerente, con diversas voces en off de IA que proporcionen diferentes perspectivas. El estilo visual debe ser empático y claro, demostrando estrategias efectivas de compromiso con los empleados y cómo la generación de voces en off de HeyGen simplifica la creación de diálogos matizados.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Formación Gerencial

Simplifica la creación de contenido de formación para gerentes atractivo y efectivo utilizando avatares de IA y generación inteligente de vídeos, facilitando las actualizaciones y la localización.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Redacta el contenido para tu vídeo de formación gerencial. Utiliza la función de texto a vídeo para generar instantáneamente tu escena de vídeo inicial con nuestro creador de vídeos de formación.
2
Step 2
Selecciona Tus Visuales
Elige entre una amplia gama de avatares de IA para representar tu marca o persona de formación. Aplica una plantilla profesional para establecer rápidamente el aspecto y la sensación de tu vídeo.
3
Step 3
Añade Elementos Clave
Genera voces en off de IA con sonido natural para tu guion e integra elementos esenciales de marca como logotipos y colores. Habilita subtítulos automáticos para mejorar la accesibilidad.
4
Step 4
Exporta y Distribuye
Traduce fácilmente tu vídeo a múltiples idiomas con traducciones con un solo clic, asegurando un alcance global. Distribuye tu contenido de formación con opciones para actualizaciones sin esfuerzo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Cultiva Habilidades de Liderazgo

.

Desarrolla habilidades de liderazgo críticas e inspira a tus equipos de gestión utilizando vídeos motivacionales e instructivos generados por IA.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo utiliza HeyGen la IA para crear vídeos de formación gerencial?

HeyGen utiliza avatares de IA avanzados y voces en off de IA para generar vídeos de formación gerencial profesionales y atractivos a partir de texto. Esta capacidad agiliza el proceso de producción, haciendo que sea significativamente más rápido crear contenido de formación de alta calidad para el desarrollo de liderazgo y la incorporación personalizada.

¿Puede HeyGen ayudar a los equipos de L&D a actualizar y localizar rápidamente el contenido de formación?

Sí, HeyGen está diseñado para actualizaciones sin esfuerzo y traducciones con un solo clic, permitiendo a los equipos de L&D refrescar fácilmente los vídeos de formación existentes y localizar el contenido para diversas audiencias globales. Esto asegura que los materiales de formación se mantengan actuales y relevantes sin necesidad de una extensa re-producción.

¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para documentar flujos de trabajo y crear guías prácticas?

HeyGen proporciona un Grabador de Pantalla de IA y un Asistente de Vídeo de IA, permitiendo a los usuarios capturar flujos de trabajo complejos y crear tutoriales técnicos detallados o guías prácticas. Estas herramientas facilitan la documentación eficiente en vídeo y pueden generar automáticamente subtítulos para una mayor claridad.

¿Cómo asegura HeyGen la seguridad y el cumplimiento del contenido de los vídeos de formación?

HeyGen mantiene estándares de seguridad robustos, incluyendo el cumplimiento de SOC 2 y GDPR, para proteger el contenido de tus vídeos de formación. Esto asegura que todos los vídeos de incorporación de empleados y formación gerencial sensible se gestionen dentro de una plataforma de vídeo de IA segura y conforme.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo