Creador de Vídeos de Formación: Crea Vídeos Atractivos con IA
Empodera a tus equipos de L&D para crear contenido de desarrollo profesional más rápido con avatares de IA.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla una guía concisa de 60 segundos dirigida a gerentes existentes, demostrando técnicas efectivas de retroalimentación de desempeño con un estilo visual limpio e instructivo que incluye superposiciones de texto animado para los puntos clave y una voz en off calmada y autoritaria, aprovechando el Texto a vídeo de HeyGen desde el guion y Subtítulos/captions para una comunicación clara en tu creador de vídeos de formación.
Produce un dinámico vídeo de anuncio de 30 segundos para todos los gerentes, explicando una nueva política de la empresa con cortes rápidos, música de fondo profesional y un avatar de IA atractivo que entrega el mensaje principal, redimensionado instantáneamente para varias plataformas usando el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen y la generación de voz en off para ser un generador de vídeos de IA efectivo.
Diseña un impactante vídeo de formación de escenarios de 90 segundos para gerentes de nivel medio sobre resolución de conflictos, presentando visuales realistas y dramáticos obtenidos de la biblioteca de medios/soporte de stock, acompañado de una narración clara y profesional y música de fondo de apoyo, completamente equipado con Subtítulos/captions para accesibilidad, facilitando a los equipos de L&D cómo hacer vídeos de formación.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Ampliar el Alcance de la Formación.
Desarrolla y escala cursos de formación para gerentes más rápido para llegar a más empleados a nivel global con un desarrollo profesional crucial.
Mejorar el Impacto de la Formación.
Utiliza la IA para crear vídeos de formación para gerentes dinámicos e interactivos, mejorando significativamente el compromiso del aprendiz y la retención del conocimiento.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación profesional?
HeyGen actúa como un generador de vídeos de IA intuitivo, permitiendo a los usuarios crear vídeos de formación a partir de texto sin esfuerzo. Nuestra plataforma aprovecha los avatares de IA y las voces en off realistas de IA, transformando tus guiones en contenido atractivo sin necesidad de habilidades complejas de edición de vídeo.
¿Puede HeyGen ayudar a los equipos de L&D a crear vídeos de formación atractivos para el desarrollo de empleados?
Absolutamente. HeyGen empodera a los equipos de L&D para producir vídeos de formación de alta calidad y atractivos rápidamente. Utiliza nuestras plantillas personalizables, avatares de IA y capacidades de texto a vídeo para crear vídeos de introducción, guías prácticas y contenido de desarrollo profesional que resuene con los empleados.
¿Qué capacidades creativas ofrece HeyGen para hacer guías prácticas y contenido instructivo?
HeyGen ofrece características creativas robustas para producir guías prácticas dinámicas y contenido instructivo. Incorpora fácilmente grabación de pantalla, superposiciones de texto y narración generada por IA, asegurando que tu documentación en vídeo sea clara, visualmente atractiva y haga que los flujos complejos sean fáciles de entender.
¿Cómo puede HeyGen mejorar la eficiencia de generar documentación en vídeo potenciada por IA?
HeyGen mejora significativamente la eficiencia al permitirte generar documentación en vídeo potenciada por IA con rapidez y facilidad. Nuestra plataforma agiliza el proceso de creación de vídeos de formación, ofreciendo características para actualizaciones sin esfuerzo y traducciones con un solo clic para mantener tu contenido educativo actualizado y accesible.