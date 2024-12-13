Creador de Vídeos de Gestión: Simplifica Tu Flujo de Trabajo

Crea vídeos de marketing atractivos sin esfuerzo utilizando plantillas diseñadas profesionalmente.

Crea un vídeo de marketing de 30 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas ansiosos por promocionar sus últimas ofertas. Esta pieza enérgica debe contar con visuales brillantes y atractivos y una banda sonora animada, utilizando las extensas Plantillas y escenas de HeyGen para crear rápidamente un aspecto pulido. Enfatiza las presentaciones dinámicas de productos con transiciones suaves y elementos gráficos claros para captar la atención.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un tutorial informativo de herramientas de vídeo de AI de 45 segundos diseñado para formadores corporativos que introducen nuevo software a sus equipos. El estilo visual debe ser limpio y profesional, incorporando texto en pantalla y la robusta generación de Voz en off de HeyGen para entregar instrucciones con un tono calmado y autoritario. Esta producción de vídeo debe simplificar conceptos complejos, haciéndolos fáciles de digerir para una audiencia diversa de empleados.
Prompt de Ejemplo 2
Imagina un vibrante vídeo corto de 60 segundos dirigido a gestores de redes sociales encargados de aumentar el compromiso en varias plataformas de redes sociales. La estética visual debe ser dinámica y rápida, empleando cortes rápidos, música de fondo en tendencia y animaciones de texto emergente para ilustrar un punto. Aprovecha la función de Subtítulos/captions de HeyGen para asegurar accesibilidad y máximo impacto para los espectadores que ven sin sonido, transformando metraje bruto en contenido cautivador a través de una edición de vídeo eficiente.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo de introducción de marca conciso de 15 segundos, perfecto para que los gerentes de marca impresionen a posibles reclutas con los valores de la empresa. Esta pieza requiere un estilo visual elegante y sofisticado, con elementos de marca consistentes derivados de un Kit de Marca, complementado por una inspiradora partitura orquestal de fondo. Asegúrate de destacar la capacidad de redimensionamiento de Aspecto y exportaciones de HeyGen, permitiendo una adaptación sin problemas para diferentes plataformas de gestión de vídeo mientras se mantiene la integridad visual.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona Tu Creador de Vídeos de Gestión

Simplifica tu proceso de creación y gestión de vídeos con herramientas intuitivas, produciendo contenido profesional de alto impacto de manera eficiente para todas tus necesidades empresariales.

1
Step 1
Crea la Base de Tu Vídeo
Comienza tu proyecto seleccionando entre una amplia gama de plantillas diseñadas profesionalmente o utilizando texto a vídeo desde tu guion para establecer rápidamente el escenario para tu vídeo de gestión.
2
Step 2
Rellena con Contenido Atractivo
Mejora tu vídeo con visuales y audio dinámicos. Integra avatares de AI o utiliza la generación de voz en off para dar vida a tu mensaje, asegurando una comunicación clara.
3
Step 3
Aplica Tu Identidad de Marca
Mantén la consistencia de la marca sin esfuerzo. Implementa los elementos únicos de tu Kit de Marca, incluidos logotipos y colores, y añade subtítulos para accesibilidad y una mayor retención del mensaje.
4
Step 4
Exporta y Comparte Sin Problemas
Finaliza tu producción utilizando el redimensionamiento de aspecto y exportaciones, permitiéndote exportar tu vídeo de gestión en alta calidad MP4, optimizado para varias plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Produce Anuncios de Marketing Rápidamente

.

Genera anuncios de vídeo efectivos y de alto rendimiento en minutos para acelerar las campañas de marketing y obtener mejores resultados.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo facilita HeyGen la creación de vídeos de marketing atractivos?

HeyGen proporciona potentes herramientas de vídeo de AI y un editor de arrastrar y soltar, permitiendo a los usuarios producir rápidamente vídeos de marketing de alta calidad con plantillas diseñadas profesionalmente y una rica biblioteca de metraje de stock.

¿Qué capacidades ofrece HeyGen como creador de vídeos de AI?

Como un avanzado creador de vídeos de AI, HeyGen simplifica la producción de vídeos ofreciendo avatares de AI, funcionalidad de texto a vídeo desde guiones y controles de marca integrales para asegurar un resultado profesional.

¿HeyGen simplifica el proceso de edición de vídeo para los usuarios?

HeyGen simplifica la edición de vídeo con plantillas y escenas intuitivas, permitiendo una fácil organización y personalización. Los usuarios también pueden incorporar elementos gráficos, transiciones y música para obtener resultados pulidos sin software complejo.

¿Puede HeyGen apoyar una identidad de marca consistente en todo el contenido de vídeo?

Absolutamente. HeyGen cuenta con un completo Kit de Marca que permite a los usuarios mantener una marca consistente con logotipos, colores y fuentes personalizados en todos sus vídeos producidos, convirtiéndolo en una excelente herramienta de creación de vídeos de gestión para contenido alineado con la marca.

