Creador de Vídeos de Gestión: Simplifica Tu Flujo de Trabajo
Crea vídeos de marketing atractivos sin esfuerzo utilizando plantillas diseñadas profesionalmente.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un tutorial informativo de herramientas de vídeo de AI de 45 segundos diseñado para formadores corporativos que introducen nuevo software a sus equipos. El estilo visual debe ser limpio y profesional, incorporando texto en pantalla y la robusta generación de Voz en off de HeyGen para entregar instrucciones con un tono calmado y autoritario. Esta producción de vídeo debe simplificar conceptos complejos, haciéndolos fáciles de digerir para una audiencia diversa de empleados.
Imagina un vibrante vídeo corto de 60 segundos dirigido a gestores de redes sociales encargados de aumentar el compromiso en varias plataformas de redes sociales. La estética visual debe ser dinámica y rápida, empleando cortes rápidos, música de fondo en tendencia y animaciones de texto emergente para ilustrar un punto. Aprovecha la función de Subtítulos/captions de HeyGen para asegurar accesibilidad y máximo impacto para los espectadores que ven sin sonido, transformando metraje bruto en contenido cautivador a través de una edición de vídeo eficiente.
Crea un vídeo de introducción de marca conciso de 15 segundos, perfecto para que los gerentes de marca impresionen a posibles reclutas con los valores de la empresa. Esta pieza requiere un estilo visual elegante y sofisticado, con elementos de marca consistentes derivados de un Kit de Marca, complementado por una inspiradora partitura orquestal de fondo. Asegúrate de destacar la capacidad de redimensionamiento de Aspecto y exportaciones de HeyGen, permitiendo una adaptación sin problemas para diferentes plataformas de gestión de vídeo mientras se mantiene la integridad visual.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora la Formación de Empleados.
Simplifica la creación de vídeos de formación cautivadores para mejorar significativamente el compromiso de los aprendices y la retención del conocimiento.
Crea Contenido para Redes Sociales.
Produce rápidamente vídeos y clips llamativos para redes sociales para mantener una presencia en línea consistente y aumentar la interacción con la audiencia.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo facilita HeyGen la creación de vídeos de marketing atractivos?
HeyGen proporciona potentes herramientas de vídeo de AI y un editor de arrastrar y soltar, permitiendo a los usuarios producir rápidamente vídeos de marketing de alta calidad con plantillas diseñadas profesionalmente y una rica biblioteca de metraje de stock.
¿Qué capacidades ofrece HeyGen como creador de vídeos de AI?
Como un avanzado creador de vídeos de AI, HeyGen simplifica la producción de vídeos ofreciendo avatares de AI, funcionalidad de texto a vídeo desde guiones y controles de marca integrales para asegurar un resultado profesional.
¿HeyGen simplifica el proceso de edición de vídeo para los usuarios?
HeyGen simplifica la edición de vídeo con plantillas y escenas intuitivas, permitiendo una fácil organización y personalización. Los usuarios también pueden incorporar elementos gráficos, transiciones y música para obtener resultados pulidos sin software complejo.
¿Puede HeyGen apoyar una identidad de marca consistente en todo el contenido de vídeo?
Absolutamente. HeyGen cuenta con un completo Kit de Marca que permite a los usuarios mantener una marca consistente con logotipos, colores y fuentes personalizados en todos sus vídeos producidos, convirtiéndolo en una excelente herramienta de creación de vídeos de gestión para contenido alineado con la marca.