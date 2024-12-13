Genera un vídeo de bienvenida de 60 segundos para nuevos empleados, destinado a familiarizarlos con la cultura y los valores de la empresa. El estilo visual debe ser brillante y optimista, con avatares de IA diversos y amigables presentando información clave, complementado por un tono de audio cálido y profesional. Utiliza los avatares de IA de HeyGen para crear una introducción personalizada y accesible a la organización, haciendo que estos vídeos de formación impulsados por IA sean impactantes desde el primer día.

Generar Vídeo