Generador de Vídeos de Formación en Gestión: Crea Contenido de L&D Atractivo

Crea rápidamente vídeos de formación personalizados para empleados con avatares de IA, transformando guiones en contenido atractivo para equipos de L&D.

Genera un vídeo de bienvenida de 60 segundos para nuevos empleados, destinado a familiarizarlos con la cultura y los valores de la empresa. El estilo visual debe ser brillante y optimista, con avatares de IA diversos y amigables presentando información clave, complementado por un tono de audio cálido y profesional. Utiliza los avatares de IA de HeyGen para crear una introducción personalizada y accesible a la organización, haciendo que estos vídeos de formación impulsados por IA sean impactantes desde el primer día.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo de formación de gestión de 45 segundos que demuestre estrategias efectivas de resolución de conflictos para gerentes de nivel medio. El vídeo debe adoptar un estilo visual profesional e instructivo con ejemplos animados claros y escenarios, acompañado de una voz en off calmada y autoritaria. Aprovecha la capacidad de generación de voz en off de HeyGen para ofrecer orientación experta, mejorando la calidad general de tus programas de formación.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo informativo de 30 segundos explicando la nueva política de trabajo remoto a todos los empleados de varios departamentos. La presentación visual debe ser limpia y sencilla, utilizando gráficos simples y texto en pantalla para resaltar los cambios clave de la política, apoyado por una narración de audio clara y neutral. Asegura la accesibilidad y comprensión incorporando la función de subtítulos/captions de HeyGen para esta pieza crucial de formación para empleados.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo promocional dinámico de 90 segundos que muestre la eficiencia y los beneficios de una nueva herramienta de gestión de proyectos interna, dirigido a equipos de L&D internos y jefes de departamento. El vídeo debe presentar un diseño visual moderno y animado con cortes rápidos y transiciones atractivas, complementado por una voz entusiasta y profesional. Utiliza la funcionalidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen para transformar rápidamente contenido escrito en visuales atractivos, aprovechando plantillas de vídeo efectivas para una producción rápida.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Formación en Gestión

Crea fácilmente vídeos de formación en gestión impactantes utilizando avatares de IA y funciones de edición inteligentes para involucrar a tus equipos de L&D.

1
Step 1
Pega Tu Guion de Formación
Comienza pegando tu guion de formación en gestión preparado directamente en la plataforma. Nuestra función de texto a vídeo desde guion dispondrá instantáneamente tu contenido para la creación de vídeos.
2
Step 2
Selecciona Avatar de IA y Plantilla
Elige entre una diversa colección de avatares de IA para representar a tu presentador. Luego, selecciona una plantilla de vídeo adecuada para establecer el estilo visual y la escena para tu formación.
3
Step 3
Genera Voz en Off Profesional
Aprovecha nuestra capacidad de generación de voz en off para crear una narración de sonido natural para tu vídeo, dando vida a tu guion con audio de alta calidad.
4
Step 4
Aplica Branding y Exporta
Aplica los controles de branding de tu empresa, incluidos logotipos y colores, para asegurar la consistencia. Luego, exporta tu vídeo pulido para una distribución fluida a tus equipos de L&D.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Desarrolla Contenido de Liderazgo Inspirador

.

Crea vídeos atractivos para fomentar habilidades de liderazgo y motivar a los equipos de gestión, impulsando la mejora cultural y el rendimiento.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación impulsados por IA para equipos de L&D?

HeyGen permite a los equipos de L&D generar rápidamente vídeos de formación profesional impulsados por IA utilizando avatares de IA avanzados y tecnología de texto a vídeo. Este innovador generador de vídeos de IA transforma guiones en contenido visual atractivo, simplificando significativamente el proceso de producción para varios programas de formación.

¿Puede HeyGen ayudar a crear vídeos de formación personalizados para la incorporación de empleados?

Sí, HeyGen permite la creación de vídeos de formación personalizados perfectos para la incorporación de empleados y otras formaciones integrales para empleados. Puedes utilizar plantillas de vídeo personalizables y avatares de IA para ofrecer contenido consistente y atractivo adaptado a las necesidades específicas de tu audiencia.

¿Qué capacidades ofrece HeyGen para mejorar la calidad visual y de audio del contenido de vídeos de formación en gestión?

HeyGen proporciona características integrales como generación de voz en off de alta calidad y subtitulado de IA para mejorar la claridad y accesibilidad de tu contenido de vídeos de formación en gestión. Su robusto editor de vídeo de IA soporta animaciones creativas y ofrece varias herramientas para perfeccionar tu contenido visual.

¿Con qué rapidez puedo convertir un guion en un vídeo de formación profesional con HeyGen?

Con las potentes capacidades de texto a vídeo de HeyGen, puedes transformar tu guion en un vídeo de formación pulido en minutos. La plataforma integra generación eficiente de guiones y avatares de IA realistas para acelerar tu flujo de trabajo de creación de contenido para cualquier programa de formación.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo