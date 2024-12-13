Crea un vídeo educativo a partir de diapositivas, rápido y sencillo

Convierte tus presentaciones en vídeos de formación atractivos sin esfuerzo, aprovechando la potente generación de voz en off de HeyGen para una narración clara.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
¿Cansado de presentaciones aburridas? Convierte fácilmente tu presentación en un vídeo dinámico de 45 segundos, perfecto para profesionales ocupados y formadores corporativos. Logra un estilo visual elegante con animaciones dinámicas usando las Plantillas y escenas de HeyGen, complementado por una narración autoritaria creada a través de nuestra capacidad de Texto a vídeo desde guion, asegurando que tu mensaje resuene poderosamente.
Prompt de Ejemplo 2
Simplifica el proceso de crear vídeos instructivos produciendo una guía concisa de 30 segundos para entusiastas del bricolaje y usuarios de software. Combina grabaciones de pantalla paso a paso claras con texto en pantalla, acompañado de una música de fondo animada, y mejora la claridad con Subtítulos/captions generados automáticamente usando HeyGen, aprovechando un rico soporte de biblioteca de medios/stock para ayudas visuales.
Prompt de Ejemplo 3
Descubre cómo hacer un vídeo de formación que realmente conecte con nuevos empleados y equipos de incorporación en un formato acogedor de 90 segundos. Diseña un vídeo visualmente consistente con una fuerte marca y una voz cálida y alentadora usando los avatares de AI de HeyGen, y asegúrate de que se vea perfecto en cualquier plataforma aprovechando nuestra función de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para una entrega óptima.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear un Vídeo Educativo a partir de Diapositivas

Transforma fácilmente tus presentaciones de diapositivas en vídeos educativos atractivos, completos con avatares de AI y visuales dinámicos, listos para compartir con tu audiencia.

1
Step 1
Pega el Contenido de tus Diapositivas
Comienza copiando el texto y contenido clave de tus diapositivas de presentación. Utiliza las "Plantillas y escenas" de HeyGen para estructurar rápidamente tu proyecto de vídeo, ayudándote a crear un vídeo educativo a partir de diapositivas de manera efectiva.
2
Step 2
Crea tu Vídeo con Avatares de AI
Aprovecha tu guion para generar contenido de vídeo dinámico. Selecciona un "avatar de AI" para presentar tu material educativo, ayudándote a convertir tu presentación en un vídeo con voces en off y expresiones realistas.
3
Step 3
Refina la Voz en Off y Añade Visuales
Optimiza la "generación de voz en off" para claridad y compromiso, asegurando que tu mensaje resuene. Mejora tu vídeo educativo integrando imágenes y vídeos relevantes para complementar tus diapositivas.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo Final
Antes de exportar, revisa tu vídeo para la "calidad del vídeo" y haz los ajustes finales necesarios. Utiliza las opciones de "redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" de HeyGen para descargar tu contenido terminado en el formato perfecto para compartir.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Da Vida al Contenido Estático con Narración de AI

.

Transforma tu contenido de diapositivas estáticas en historias de vídeo atractivas impulsadas por AI, haciendo que los temas educativos sean más vívidos y memorables para los estudiantes.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar el proceso de hacer un vídeo educativo a partir de diapositivas?

HeyGen te permite crear un vídeo educativo a partir de diapositivas sin esfuerzo al transformar tus guiones de texto en contenido atractivo con avatares de AI y voces en off profesionales. Esto simplifica significativamente la creación de vídeos educativos de alta calidad sin configuraciones de grabación complejas.

¿Qué capacidades ofrece HeyGen para convertir tu presentación en un vídeo con AI?

Con HeyGen, puedes convertir fácilmente tu presentación en un vídeo introduciendo tu guion, seleccionando un avatar de AI y generando un vídeo profesional. Esta función elimina la necesidad de grabar una presentación tú mismo, ofreciendo una solución rápida para crear contenido dinámico a partir de tus diapositivas de PowerPoint.

¿Puede HeyGen ayudarme a crear vídeos instructivos usando plantillas predefinidas?

Sí, HeyGen ofrece una variedad de plantillas y una biblioteca de medios para ayudarte a crear vídeos instructivos de manera eficiente. Puedes personalizar estas plantillas con tu contenido, marca e incluso añadir narración para producir vídeos de formación profesionales.

¿Cómo comparto los vídeos educativos creados con HeyGen?

Una vez que hayas terminado de crear tu vídeo educativo con HeyGen, puedes exportarlo fácilmente en varios formatos de relación de aspecto adecuados para diferentes plataformas. HeyGen asegura que la calidad de tu vídeo sea alta, facilitando compartir tu vídeo a través de canales internos o externos.

