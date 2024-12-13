Crea un Vídeo de Formación en Atención Basada en el Valor Sin Esfuerzo

Logra mejores resultados de salud y aumenta el compromiso del personal con vídeos de formación dinámicos utilizando los avatares de AI de HeyGen.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo de formación atractivo de 45 segundos que subraye la importancia primordial de las medidas de calidad precisas para lograr resultados de salud superiores, dirigido al personal clínico y a los gerentes de práctica dentro de un marco basado en el valor. Este vídeo debe presentar visuales vibrantes y basados en datos que ilustren el progreso y el impacto, acompañado de un tono de audio optimista y alentador para motivar la adopción. Los "avatares de AI" de HeyGen serían ideales para presentar datos complejos de manera accesible y coherente.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo vital de 90 segundos que demuestre estrategias efectivas de coordinación de la atención diseñadas para involucrar activamente a los pacientes en su viaje de salud, destinado a equipos de atención de primera línea y trabajadores sociales. La narrativa visual debe estar impulsada por historias, mostrando interacciones realistas con pacientes y casos de éxito, subrayados por una voz empática y clara que resuene con la audiencia. Utiliza la "Generación de voz en off" de HeyGen para asegurar una narración consistente y compasiva a lo largo de los ejemplos prácticos.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora un vídeo instructivo convincente de 75 segundos que guíe a los administradores y líderes de salud a través de las complejidades de una transición exitosa a la atención basada en el valor, con un enfoque específico en navegar y gestionar el riesgo de manera efectiva. Este vídeo requiere un estilo visual estratégico y pulido, incorporando elementos de marca corporativa y gráficos profesionales, respaldado por una voz seria y confiada para transmitir autoridad y experiencia. La "Biblioteca de medios/soporte de stock" en HeyGen ayudará enormemente a encontrar visuales apropiados para mejorar el profesionalismo y el impacto del contenido.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Crear un Vídeo de Formación en Atención Basada en el Valor

Crea eficientemente vídeos de formación completos para tu organización de salud, asegurando que el personal entienda e implemente principios críticos de Atención Basada en el Valor.

1
Step 1
Crea tu Guion y Elige un Avatar de AI
Comienza delineando tu contenido de formación para la Atención Basada en el Valor. Aprovecha los avatares de AI de HeyGen para seleccionar un presentador profesional que transmita efectivamente tu mensaje y asegure una comunicación clara.
2
Step 2
Estructura el Contenido con Plantillas y Escenas
Organiza tu material educativo para un aprendizaje óptimo utilizando plantillas y escenas personalizables. Esto ayuda a presentar efectivamente temas complejos como las medidas de calidad.
3
Step 3
Aplica la Marca y Mejora la Accesibilidad
Mantén la imagen profesional de tu organización de salud utilizando los controles de marca de HeyGen para logotipos y colores. Además, asegura que tu formación sea inclusiva con subtítulos generados automáticamente para todos los miembros del personal.
4
Step 4
Exporta y Distribuye tu Vídeo de Formación
Finaliza tu formación revisando el vídeo generado, incluyendo la voz en off de alta calidad. Utiliza opciones de redimensionamiento de aspecto y exportación para preparar tu vídeo para su distribución a través del sistema de salud de EE.UU.

Escala Rápidamente los Programas de Formación

Genera eficientemente una amplia gama de módulos de formación en Atención Basada en el Valor, permitiéndote educar rápidamente a todos los miembros del personal relevantes.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a una organización de salud a crear vídeos de formación atractivos sobre Atención Basada en el Valor?

HeyGen permite a las organizaciones de salud crear un vídeo de formación sobre atención basada en el valor de manera rápida y efectiva, utilizando avatares de AI y capacidades de texto a vídeo. Esto agiliza la creación de contenido de formación esencial para involucrar a los miembros del personal en temas complejos dentro del sistema de salud de EE.UU.

¿Cuáles son los beneficios clave de usar HeyGen para iniciativas de formación en Atención Basada en el Valor?

HeyGen simplifica la creación de contenido educativo para la transición a la atención basada en el valor, permitiendo a las organizaciones de salud formar eficientemente a los miembros del personal en nuevos modelos como el Hogar Médico Centrado en el Paciente. Puedes centrarte en políticas de salud críticas y medidas de calidad sin una producción de vídeo compleja.

¿Puede HeyGen personalizar vídeos de formación para iniciativas y directrices específicas del sistema de salud de EE.UU.?

Absolutamente. HeyGen ofrece controles de marca completos y plantillas versátiles, permitiendo a las organizaciones de salud adaptar los vídeos de formación precisamente a iniciativas específicas del sistema de salud de EE.UU. Esto asegura que tu contenido aborde medidas de calidad cruciales y estrategias de coordinación de la atención con tu marca única.

¿Cómo apoya HeyGen la Mejora Continua de la Calidad (CQI) en la formación sobre Atención Basada en el Valor?

HeyGen facilita la Mejora Continua de la Calidad al hacer fácil actualizar y distribuir nuevos módulos de formación para resultados de salud. Esto ayuda a las organizaciones de salud a involucrar efectivamente a pacientes y miembros del personal, asegurando una comprensión consistente de las prácticas que mejoran la coordinación general de la atención y la gestión del riesgo.

