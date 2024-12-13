HeyGen facilita la Mejora Continua de la Calidad al hacer fácil actualizar y distribuir nuevos módulos de formación para resultados de salud. Esto ayuda a las organizaciones de salud a involucrar efectivamente a pacientes y miembros del personal, asegurando una comprensión consistente de las prácticas que mejoran la coordinación general de la atención y la gestión del riesgo.