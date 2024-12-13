Crea un Vídeo Teaser que Genere Expectación y Emoción

Crea vídeos teaser llamativos que generen anticipación y compromiso con la potente capacidad de Texto a video de HeyGen.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo promocional dinámico de 45 segundos destinado a posibles asistentes a conferencias y profesionales de la industria, mostrando los aspectos más destacados de un próximo evento. El estilo visual debe ser enérgico, con transiciones rápidas y gráficos en movimiento atractivos, acompañado de una banda sonora motivadora y optimista. Aprovecha la generación de Voz en off de HeyGen para ofrecer una narración profesional e inspiradora que capture la esencia del evento y fomente el registro.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un intrigante teaser de 60 segundos para una nueva serie web, dirigido a un público joven activo en plataformas de redes sociales. El estilo visual y de audio debe ser cinematográfico y emocionalmente resonante, con una mezcla de fragmentos dramáticos, una partitura musical de suspenso y un diseño de sonido sutil para crear una experiencia inmersiva. Incorpora los avatares de AI de HeyGen para presentar personajes clave o elementos crípticos que despierten curiosidad.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo explicativo conciso de 20 segundos como un adelanto para un curso en línea, dirigido a aspirantes a estudiantes y profesionales que buscan nuevas habilidades. La presentación visual debe ser limpia y atractiva, con elementos infográficos atractivos y superposiciones de texto claras, mientras que el audio presenta música de fondo calmada e informativa y una narración precisa. Simplifica el proceso de creación utilizando las Plantillas y escenas de HeyGen para un aspecto profesional y pulido.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Crear un Vídeo Teaser

Crea vídeos teaser impactantes que generen anticipación y cautiven a tu audiencia, aprovechando herramientas impulsadas por AI y un editor intuitivo de arrastrar y soltar.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla o Comienza con un Guion
Elige entre una diversa biblioteca de plantillas profesionales diseñadas para captar la atención, o introduce tu guion para generar instantáneamente una base de vídeo utilizando nuestra capacidad de Texto a video desde guion.
2
Step 2
Añade Visuales Atractivos
Llena tus escenas con visuales dinámicos. Usa la biblioteca de medios/soporte de stock para encontrar clips e imágenes relevantes, o sube los tuyos propios para crear visuales llamativos que insinúen tu mensaje.
3
Step 3
Refina con Voz en Off y Texto
Mejora tu teaser con audio atractivo. Utiliza la generación de Voz en off para una narración profesional o convierte texto a voz sin problemas. Añade texto en pantalla conciso e impactante para transmitir mensajes clave y generar anticipación.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Promoción
Una vez que tu vídeo teaser esté completo, expórtalo en el formato y relación de aspecto deseados. Distribuye tu contenido de creación de vídeos promocionales en plataformas de redes sociales para generar expectación y emoción por tu producto o evento.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Contenido Teaser Inspirador

Produce vídeos teaser poderosos y motivadores que eleven a las audiencias y generen anticipación para tu mensaje o evento.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear un vídeo teaser profesional?

Las herramientas impulsadas por AI de HeyGen simplifican la creación de visuales llamativos y generan anticipación para tu contenido. Nuestra plataforma ofrece características intuitivas y plantillas personalizables para crear un vídeo teaser profesional sin esfuerzo.

¿Qué características ofrece HeyGen para editar un vídeo teaser?

Como editor de vídeo versátil, HeyGen ofrece un editor de arrastrar y soltar, capacidades de texto a video y texto a voz. También puedes utilizar nuestra extensa biblioteca de medios de stock y plantillas pre-diseñadas para mejorar tu experiencia de creación de vídeos promocionales.

¿Puede HeyGen realmente funcionar como un creador de vídeos teaser con AI?

Absolutamente, HeyGen es un potente creador de vídeos teaser con AI, aprovechando herramientas impulsadas por AI para agilizar el proceso de creación. Puedes utilizar avatares de AI, convertir texto a video desde guiones y generar voces en off con sonido natural para producir vídeos promocionales atractivos.

¿Cuáles son los mejores usos para los vídeos teaser creados con HeyGen?

HeyGen ayuda a generar anticipación para teasers de lanzamiento de productos permitiéndote crear visuales llamativos rápidamente. Nuestra plataforma ofrece plantillas y redimensionamiento flexible de la relación de aspecto, perfecto para generar contenido impactante para redes sociales y más allá.

