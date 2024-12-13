Haz un Vídeo de Informe: Rápido y Profesional

Crea vídeos de noticias convincentes con facilidad. Accede a plantillas de vídeo ricas y personaliza tu contenido rápidamente usando las plantillas y escenas de HeyGen.

368/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina que te encargan hacer un vídeo creativo de 45 segundos para un curso universitario, detallando un evento histórico. El estilo visual debe ser enérgico y moderno, incorporando animaciones de texto dinámicas para resaltar fechas y figuras clave, acompañado de una voz en off animada. Aprovecha la función de generación de voz en off de HeyGen para narrar información compleja con claridad e impacto.
Prompt de Ejemplo 2
Se necesita un vídeo de actualización de producto de 30 segundos, elegante e informativo, para potenciales clientes, mostrando una nueva característica del software. El estilo visual debe ser pulido, con un avatar de AI presentando los beneficios clave, y el audio debe ser directo y persuasivo. Utiliza los avatares de AI de HeyGen para ofrecer una presentación profesional y atractiva sin necesidad de talento en cámara.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo de noticias convincente de 90 segundos para propietarios de pequeñas empresas, analizando las tendencias recientes del mercado que afectan a su sector. La presentación visual debe ser autoritaria y basada en datos, con estadísticas en pantalla y música de fondo profesional. Asegura la accesibilidad y claridad empleando la función de subtítulos/captions de HeyGen para que el análisis detallado sea fácil de seguir para todos los espectadores.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Hacer un Vídeo de Informe

Crea informes de noticias profesionales y atractivos y resúmenes de vídeo sin esfuerzo con las herramientas intuitivas y funciones impulsadas por AI de HeyGen.

1
Step 1
Selecciona tu Plantilla o Guion
Elige de una biblioteca de "plantillas de vídeo ricas" o convierte tu guion directamente en vídeo usando la funcionalidad de texto a vídeo, estableciendo la base para tu informe con las "plantillas y escenas" de HeyGen.
2
Step 2
Personaliza Contenido y Visuales
Mejora tu informe con una "amplia biblioteca de medios", añade animaciones de texto dinámicas y graba voces en off para personalizar tu mensaje y narración visual usando el "soporte de biblioteca de medios/stock" de HeyGen.
3
Step 3
Refina con Funciones de AI
Utiliza "subtítulos automáticos" para accesibilidad, genera voces en off realistas e incorpora avatares de AI para presentar tus noticias con un acabado profesional, aprovechando la capacidad de "subtítulos/captions" de HeyGen.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Informe
Finaliza tu "edición de vídeo AI" con herramientas completas, asegurando que tu informe esté perfectamente sincronizado y pulido antes de exportarlo en el formato deseado, respaldado por el "redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" de HeyGen.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Produce Actualizaciones Rápidas de Noticias y Resúmenes

.

Crea rápidamente un vídeo de informe para redes sociales, compartiendo actualizaciones de noticias concisas o resumiendo informes más largos para un mayor alcance de audiencia.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a hacer un vídeo de informe profesional rápidamente?

HeyGen te permite hacer un vídeo de informe profesional de manera eficiente utilizando avatares de AI, plantillas de vídeo ricas y capacidades de texto a vídeo. Puedes personalizar fácilmente el contenido de tu vídeo de noticias con animaciones de texto dinámicas y una amplia biblioteca de medios para un control creativo.

¿Qué características ofrece HeyGen para personalizar un vídeo de informe de noticias?

HeyGen proporciona extensas herramientas de edición de vídeo para personalizar tu vídeo de informe de noticias, incluyendo controles de marca, animaciones de texto dinámicas y una amplia biblioteca de medios. También puedes generar voces en off precisas y subtítulos para tu contenido.

¿Puedo usar la edición de vídeo AI para generar voces en off y subtítulos para mis informes de vídeo?

Absolutamente. La edición de vídeo AI de HeyGen agiliza la creación de contenido generando voces en off de sonido natural directamente desde tu guion. También ofrece subtítulos automáticos, asegurando que tus informes de vídeo sean accesibles y atractivos.

¿Cuáles son las mejores herramientas dentro de HeyGen para crear un vídeo de informe convincente?

HeyGen ofrece herramientas poderosas como avatares de AI, una versátil biblioteca de medios y funciones integradas de texto a vídeo para hacer fácilmente un vídeo de informe. También puedes utilizar su teleprompter AI para una entrega fluida y captura de pantalla para visuales relevantes.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo