Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo tutorial detallado de 2 minutos dirigido a desarrolladores y analistas de datos que necesiten dominar NRQL, centrándose en construir consultas efectivas para extraer información valiosa de los datos de New Relic. Este vídeo debe presentar grabaciones de pantalla dinámicas que demuestren el generador de consultas, complementadas con superposiciones de texto vibrantes y una narración animada pero precisa. Utiliza la función de subtítulos/captions de HeyGen para asegurar la máxima comprensión de la sintaxis compleja de las consultas.
Produce un vídeo enfocado de 1 minuto para ingenieros de fiabilidad del sitio y administradores de sistemas sobre cómo monitorear eficazmente el rendimiento de las aplicaciones y configurar alertas críticas dentro de la plataforma New Relic. El estilo visual y de audio debe ser profesional y autoritario, destacando métricas clave y configuraciones de paneles. Emplea la generación de voz en off de HeyGen para ofrecer comentarios expertos, asegurando claridad e impacto para esta tarea operativa esencial.
Crea un vídeo convincente de 75 segundos para ingenieros senior de DevOps y administradores de Kubernetes, ilustrando cómo solucionar problemas complejos utilizando datos de infraestructura dentro de un sistema Kubernetes. El estilo del vídeo debe ser analítico y orientado a la solución de problemas, con una voz calmada y detallada explicando el proceso de diagnóstico. Utiliza la capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen para generar eficientemente la narrativa técnica precisa requerida para este tema avanzado.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Crea más contenido educativo de manera eficiente.
Produce más vídeos tutoriales de New Relic de manera eficiente para educar a una audiencia más amplia sobre conceptos de APM y observabilidad.
Mejora la efectividad de la formación técnica.
Mejora el compromiso y la retención de tu formación de New Relic aprovechando la creación de vídeos impulsada por AI para explicaciones más claras.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen agilizar la creación de vídeos tutoriales de New Relic?
HeyGen simplifica la creación de vídeos tutoriales de New Relic permitiéndote transformar guiones en contenido de vídeo atractivo con avatares de AI y voces en off profesionales. Esto reduce significativamente el tiempo y los recursos típicamente requeridos para la producción de vídeo tradicional, ayudándote a transmitir eficazmente conocimientos sobre el monitoreo del rendimiento de aplicaciones.
¿Qué conceptos técnicos de New Relic puede ayudar a explicar HeyGen en los tutoriales?
HeyGen te permite explicar claramente conceptos técnicos complejos como el monitoreo del rendimiento de aplicaciones (APM), la observabilidad y la visualización de datos dentro de New Relic. Puedes crear tutoriales detallando cómo interpretar paneles, configurar alertas o incluso realizar consultas NRQL, haciendo accesibles temas avanzados.
¿Puede HeyGen simplificar temas complejos de New Relic como NRQL o alertas?
Absolutamente, HeyGen sobresale en simplificar temas complejos de New Relic. Usando su funcionalidad de texto a vídeo, puedes crear fácilmente guías claras y paso a paso para dominar las consultas tutoriales de NRQL o configurar alertas y monitoreo, asegurando que tu audiencia comprenda incluso los detalles más intrincados.
¿Ofrece HeyGen opciones de personalización para los tutoriales de monitoreo del rendimiento de aplicaciones de New Relic?
Sí, HeyGen proporciona amplios controles de marca, permitiéndote personalizar tus tutoriales de monitoreo del rendimiento de aplicaciones de New Relic con tu logotipo y colores de marca. También puedes utilizar plantillas y escenas, junto con una biblioteca de medios, para mejorar el atractivo visual y la consistencia de tu contenido educativo.