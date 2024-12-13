Con HeyGen, puedes mantener un branding profesional consistente en todas tus guías de servicio de vehículos eléctricos. Aprovecha los controles de branding para incorporar tu logo y colores, y accede a una biblioteca de medios para mejorar tus recursos de reparación en línea, ofreciendo contenido de vídeo de alta calidad para vehículos eléctricos.