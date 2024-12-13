Creador de Vídeos de Consejos de Mantenimiento para Guías Rápidas y Fáciles

Mejora tus cursos de formación y consejos rápidos con documentación visual atractiva utilizando avatares de IA realistas.

Crea un vídeo de consejos rápidos de 30 segundos para propietarios e inquilinos, mostrando trucos de mantenimiento esenciales y fáciles de seguir, como arreglos de fugas en grifos o cambios de filtros de polvo. El estilo visual debe ser brillante y limpio, utilizando gráficos animados y ejemplos del mundo real, acompañado de música de fondo animada y una voz en off amigable y clara generada con la función de generación de voz en off de HeyGen.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo instructivo de mantenimiento de 60 segundos dirigido a entusiastas del bricolaje o pequeños administradores de propiedades, proporcionando documentación visual para una reparación común de electrodomésticos, como la limpieza de la bobina de un refrigerador. El vídeo debe presentar visuales claros y paso a paso y una narración profesional derivada de un guion detallado de texto a vídeo, mejorado con subtítulos para accesibilidad.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de planificación de mantenimiento estacional de 45 segundos para personas ocupadas o empresas de gestión de propiedades, delineando tareas clave para la preparación de primavera o la invernada. Este vídeo debe aprovechar las plantillas y escenas personalizables de HeyGen para una estética profesional y organizada, utilizando material de archivo de la biblioteca de medios/soporte de stock para representar visualmente cada consejo, todo ambientado con una voz autoritaria pero accesible.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo promocional atractivo de 30 segundos para un nuevo producto de mantenimiento de hogar inteligente, dirigido a propietarios de viviendas conocedores de la tecnología que buscan soluciones personalizadas. El estilo visual debe ser moderno y elegante, presentando un avatar de IA demostrando los beneficios del producto, diseñado para distribución en redes sociales con redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para varias plataformas, acompañado de música de fondo enérgica y una voz persuasiva.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Vídeos de Consejos de Mantenimiento

Crea fácilmente vídeos claros y atractivos de consejos de mantenimiento que informen y eduquen a tu audiencia, agilizando tus esfuerzos de documentación visual y formación.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza redactando tus consejos de mantenimiento en un guion claro. Utiliza "Texto a vídeo desde guion" para transformar tu contenido escrito en narración hablada al instante, estableciendo la base para tu vídeo.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar
Elige entre una variedad de "avatares de IA" realistas para ser la cara de tu vídeo de consejos de mantenimiento. Esto aporta un toque humano a tus instrucciones y mantiene a los espectadores interesados.
3
Step 3
Aplica Tus Elementos de Marca
Personaliza el aspecto de tu vídeo de mantenimiento aplicando "Controles de marca (logo, colores)". Esto asegura una apariencia profesional y consistente en toda tu documentación visual.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo Final
Después de refinar tu contenido, renderiza sin esfuerzo tu vídeo de consejos de mantenimiento. Utiliza "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" para optimizarlo para varias plataformas, dejándolo listo para distribución y documentación visual.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejora el Compromiso y la Retención del Conocimiento en la Formación

.

Utiliza IA para producir contenido de formación interactivo que mejora significativamente el compromiso del aprendiz y la retención a largo plazo del conocimiento de mantenimiento.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede el creador de vídeos de IA de HeyGen ayudar a crear vídeos de mantenimiento atractivos?

HeyGen te permite producir contenido profesional y atractivo para consejos de mantenimiento utilizando su intuitivo creador de vídeos de IA. Aprovecha las plantillas personalizables y diversas escenas para crear vídeos visualmente atractivos que capturen la atención de tu audiencia.

¿Puedo usar avatares de IA para crear vídeos de formación personalizados con HeyGen?

Sí, HeyGen permite la creación de vídeos personalizados para cursos de formación y consejos rápidos incorporando avatares de IA realistas. Puedes mejorar aún más estos vídeos con controles de marca robustos, asegurando que tu contenido se alinee perfectamente con la identidad de tu empresa.

¿Cuál es la forma más eficiente de transformar guiones de mantenimiento en documentación visual usando HeyGen?

La potente función de texto a vídeo de HeyGen proporciona la solución más eficiente para convertir tu contenido escrito en documentación visual. Esta capacidad, combinada con subtítulos automáticos, agiliza la producción de vídeos de mantenimiento claros y accesibles.

¿Ofrece HeyGen herramientas para mejorar la calidad visual general de los proyectos de vídeo?

Absolutamente, HeyGen proporciona una extensa biblioteca de medios con soporte de stock para enriquecer tus vídeos de mantenimiento y formación. Además, con el redimensionamiento de relación de aspecto y varias opciones de exportación, puedes asegurar que tus proyectos de vídeo mantengan una calidad profesional en todas las plataformas deseadas.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo