Produce sin esfuerzo videos de alta calidad con IA a partir de texto simple. Desbloquea la narración dinámica con la avanzada función de Texto a video desde guion de HeyGen.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un anuncio de vídeo de `redes sociales` de 60 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y gerentes de marketing, enfatizando las capacidades de `Generación de Video de Principio a Fin` de HeyGen. El vídeo debe presentar transiciones dinámicas, música de fondo animada y cortes rápidos para resaltar contenido diverso, demostrando cómo los usuarios pueden aprovechar fácilmente `Plantillas y escenas` y `Redimensionamiento y exportación de relación de aspecto` para distribución multiplataforma.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo educativo de 2 minutos diseñado para formadores corporativos y desarrolladores de e-learning, demostrando un proceso técnico complejo como parte de la `Creación de Contenido Educativo`. El vídeo debe presentar `avatares de IA` profesionales explicando los pasos claramente, acompañados de ayudas visuales en pantalla y un tono autoritario, destacando la integración perfecta de `avatares de IA` y `Subtítulos/captions` para accesibilidad y compromiso.
Prompt de Ejemplo 3
Genera un vídeo corto de 45 segundos para profesionales de marketing y agencias de publicidad, enfocándose en `Narración Dinámica` a través de rápidas secuencias de `texto a video` desde un `creador de video de perspectiva macro`. El estilo visual debe ser moderno e impactante, utilizando gráficos en movimiento atractivos y una narración concisa para presentar una idea compleja de manera simple, aprovechando `Texto a video desde guion` y un rico `Soporte de biblioteca de medios/stock`.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Videos de Perspectiva Macro

Crea videos de IA completos y de alta calidad desde el concepto hasta la finalización con nuestro Motor Creativo intuitivo, asegurando visuales fotorrealistas y narración dinámica.

1
Step 1
Crea Tu Guion Narrativo
Comienza creando la historia de tu video o pegando un guion existente. Nuestra capacidad de texto a video transforma tu contenido escrito en un video dinámico, formando la base de tu perspectiva macro.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de IA
Elige de una diversa biblioteca de avatares de IA para encarnar tu mensaje. Estos avatares, completos con visuales y expresiones fotorrealistas, dan vida a tu visión integral.
3
Step 3
Añade Voz en Off Profesional
Mejora tu video con generación de voz en off de alta calidad. Selecciona entre varias voces e idiomas para proporcionar una narración clara, asegurando que tu historia general se comunique efectivamente.
4
Step 4
Exporta Tu Video de Principio a Fin
Finaliza tu producción utilizando nuestras opciones de redimensionamiento de relación de aspecto y exportación. Esta eficiente Generación de Video de Principio a Fin asegura que tu video pulido esté listo para cualquier plataforma, entregando tu perspectiva macro efectivamente.

Casos de Uso

Automatiza el Contenido de Redes Sociales

Genera rápidamente videos y clips atractivos para redes sociales, permitiendo una estrategia de contenido consistente y amplia con la eficiencia del generador de videos con IA.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo optimiza HeyGen la eficiencia en la producción de videos?

El innovador generador de videos con IA de HeyGen aprovecha la avanzada tecnología de texto a video, permitiendo a los usuarios transformar guiones en videos profesionales con una notable eficiencia en la edición de video. Esta capacidad mejora significativamente la automatización de flujos de trabajo al reducir el esfuerzo manual en la creación de contenido.

¿Puede HeyGen crear visuales fotorrealistas y avatares de IA?

Sí, el avanzado Motor Creativo de HeyGen está diseñado para producir videos de IA atractivos con visuales fotorrealistas y avatares de IA realistas. Incorpora capacidades como iluminación cinematográfica y profundidad de campo para asegurar una salida de alta calidad y atractiva para diversas necesidades de narración.

¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para la creación integral de videos?

HeyGen ofrece características técnicas robustas como generación avanzada de voz en off y generación automática de subtítulos para enriquecer tus videos de IA, mejorando la accesibilidad y el alcance. Los usuarios también se benefician de amplios controles de marca y redimensionamiento de relación de aspecto, agilizando el proceso de generación de video de principio a fin de manera eficiente.

¿Para qué tipos de contenido es HeyGen una solución ideal?

HeyGen es un generador de videos con IA ideal para diversas aplicaciones, permitiendo narraciones dinámicas, creación de contenido educativo y videos impactantes para redes sociales con facilidad. Sirve como un creador de video de perspectiva macro integral, destacando en la generación de videos de IA de alta calidad para diversas necesidades de comunicación.

