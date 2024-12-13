Desarrolla un vídeo tutorial de 90 segundos sobre maquinaria diseñado para nuevos técnicos, detallando claramente la configuración inicial y calibración de un robot industrial complejo. El estilo visual debe ser preciso y detallado, utilizando superposiciones de texto en pantalla para resaltar los pasos clave, complementado por una locución profesional y calmada generada con la capacidad de generación de voz de HeyGen. Este entrenamiento técnico tiene como objetivo reducir significativamente el tiempo de incorporación inicial.

