Crea un vídeo educativo conciso de 1 minuto dirigido a científicos de datos y gerentes técnicos, ilustrando los principios básicos de los algoritmos de aprendizaje automático y su aplicación en la generación de informes automatizados. El estilo visual debe ser elegante y profesional, incorporando visualizaciones de datos y animaciones limpias, complementado por una voz en off calmada y autoritaria generada usando la capacidad de generación de voz en off de HeyGen. El audio debe articular claramente conceptos complejos, haciéndolos accesibles sin simplificación excesiva.

