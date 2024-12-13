Desarrolla un vídeo de 1 minuto dirigido a agentes inmobiliarios ocupados que necesiten generar rápidamente recorridos de propiedades atractivos sin filmación tradicional. El estilo visual debe ser elegante y moderno, centrándose en transiciones rápidas e imágenes profesionales de propiedades, complementadas con una voz en off articulada y tranquilizadora. Muestra el poder de HeyGen como creador de vídeos inmobiliarios con IA demostrando cómo los agentes pueden usar la función "texto a vídeo desde guion" para transformar descripciones de listados en narrativas atractivas en minutos, enfatizando el beneficio de "no se requiere filmación".

