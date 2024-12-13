Creador de Vídeos Inmobiliarios de Lujo para Recorridos Impresionantes

Genera recorridos de propiedades impresionantes con funciones de edición fáciles de usar y plantillas listas para usar, haciendo que la creación de vídeos profesionales sea sencilla.

Desarrolla un vídeo de 1 minuto dirigido a agentes inmobiliarios ocupados que necesiten generar rápidamente recorridos de propiedades atractivos sin filmación tradicional. El estilo visual debe ser elegante y moderno, centrándose en transiciones rápidas e imágenes profesionales de propiedades, complementadas con una voz en off articulada y tranquilizadora. Muestra el poder de HeyGen como creador de vídeos inmobiliarios con IA demostrando cómo los agentes pueden usar la función "texto a vídeo desde guion" para transformar descripciones de listados en narrativas atractivas en minutos, enfatizando el beneficio de "no se requiere filmación".

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un sofisticado vídeo promocional de 90 segundos dirigido a comercializadores y corredores de bienes raíces de lujo, diseñado para elevar los listados de propiedades de alta gama. La estética visual debe ser cinematográfica y opulenta, con vistas panorámicas y tomas interiores exquisitas, subrayadas por música ambiental elegante y una voz en off pulida y persuasiva. Ilustra cómo HeyGen sirve como un creador de vídeos inmobiliarios de lujo de primera categoría, aprovechando diversos "plantillas y escenas" para crear narrativas a medida que resuenen con compradores adinerados, mejorando los "vídeos de listados de propiedades" con elementos de marca personalizados.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un dinámico vídeo de 45 segundos para redes sociales dirigido a coordinadores de marketing inmobiliario y gestores de redes sociales, centrado en atraer a compradores potenciales con destacados de propiedades. La presentación visual debe ser enérgica y visualmente impactante, utilizando cortes rápidos e imágenes cautivadoras, con música de fondo animada y "subtítulos/captions" claros en pantalla para accesibilidad. Demuestra las eficientes capacidades de "Edición de Vídeos Inmobiliarios" de HeyGen, destacando cómo el "redimensionamiento y exportación de relación de aspecto" permite una adaptación sin problemas a través de varias plataformas de redes sociales, optimizando su estrategia general de "marketing de vídeo".
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo explicativo informativo de 2 minutos dirigido a desarrolladores y educadores inmobiliarios, destinado a presentar claramente características complejas de propiedades o guías de vecindarios. El enfoque visual debe ser profesional y claro, utilizando gráficos informativos bien estructurados y recorridos virtuales suaves, con una "generación de voz en off" autoritaria pero amigable de un avatar de IA. Enfatiza la capacidad de HeyGen para simplificar los "vídeos de marketing inmobiliario" creando "recorridos de propiedades" detallados que no requieren presencia física, impulsados por avanzados "avatares de IA" para una narración consistente y de alta calidad.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Inmobiliarios de Lujo

Crea vídeos impresionantes de listados de propiedades con facilidad usando IA, transformando fotos y descripciones en contenido de marketing atractivo y profesional para tus propiedades de lujo.

1
Step 1
Sube Tus Recursos
Sube tus fotos de propiedades de alta calidad y texto descriptivo. Comienza seleccionando de nuestras plantillas y escenas diseñadas por expertos para agilizar la creación de vídeos inmobiliarios de lujo.
2
Step 2
Personaliza Tu Vídeo
Aplica tu marca personalizada con logotipos y colores preferidos. Genera narrativas atractivas usando generación de voz en off de IA desde tu guion, asegurando una presentación pulida.
3
Step 3
Refina y Pule
Utiliza funciones de edición fáciles de usar para refinar el flujo y el atractivo visual de tu vídeo. Añade automáticamente subtítulos/captions para mejorar la accesibilidad y el compromiso del espectador en tus recorridos de propiedades.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Exporta tus vídeos finales de listados de propiedades con redimensionamiento de relación de aspecto, optimizados para varias plataformas. Comparte fácilmente tu contenido profesional a través de plataformas de redes sociales para atraer a compradores potenciales.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra historias de éxito de clientes con vídeos IA atractivos

.

Muestra testimonios de clientes e historias de éxito con vídeos IA atractivos para construir confianza y credibilidad.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de listados de propiedades sin filmación tradicional?

La plataforma de creación de vídeos impulsada por IA de HeyGen te permite transformar fotos y guiones en vídeos profesionales de listados de propiedades. Puedes aprovechar las capacidades de texto a vídeo y avatares de IA, eliminando efectivamente la necesidad de filmación tradicional.

¿Qué funciones de edición fáciles de usar ofrece HeyGen para vídeos de marketing inmobiliario?

HeyGen proporciona un editor todo en uno con plantillas listas para usar específicamente diseñadas para bienes raíces. Los agentes pueden personalizarlas con sus elementos de marca personalizados, subir fotos y añadir voces en off o texto a voz, haciendo que los servicios de edición de vídeo sean accesibles para todos.

¿HeyGen admite funciones avanzadas de Edición de Vídeos Inmobiliarios como corrección de color o mejoras de vídeo?

HeyGen se centra principalmente en la generación de vídeos impulsada por IA, pero ofrece capacidades robustas de postproducción, incluyendo controles de marca, redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de alta calidad, asegurando vídeos de marketing inmobiliario profesionales.

¿Puede HeyGen crear contenido de vídeo inmobiliario de lujo optimizado para varias plataformas de redes sociales?

Absolutamente, HeyGen permite a los usuarios crear vídeos inmobiliarios de lujo atractivos con marca personalizada y avatares de IA. Estos pueden ser fácilmente optimizados y exportados en varios formatos de relación de aspecto adecuados para diferentes plataformas de redes sociales, mejorando tus esfuerzos de marketing de vídeo.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo