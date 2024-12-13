Diseña un video convincente de 30 segundos que muestre la suite más exquisita de un hotel de lujo, aprovechando la narración inmersiva para transportar a los viajeros adinerados a un mundo de confort y elegancia sin igual. El estilo visual debe ser cinematográfico y sereno, con transiciones suaves e iluminación tenue, complementado por una banda sonora instrumental sofisticada. Utiliza los avatares de AI de HeyGen para proporcionar una breve narración de bienvenida que introduzca las características únicas del espacio.

Generar Vídeo