Diseña un video convincente de 30 segundos que muestre la suite más exquisita de un hotel de lujo, aprovechando la narración inmersiva para transportar a los viajeros adinerados a un mundo de confort y elegancia sin igual. El estilo visual debe ser cinematográfico y sereno, con transiciones suaves e iluminación tenue, complementado por una banda sonora instrumental sofisticada. Utiliza los avatares de AI de HeyGen para proporcionar una breve narración de bienvenida que introduzca las características únicas del espacio.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un video promocional informativo de 45 segundos dirigido a agentes de viajes y planificadores de eventos corporativos, destacando las diversas comodidades y el servicio excepcional de una propiedad de alta gama. Este video debe emplear un estilo visual pulido y dinámico con un fondo de audio animado pero lujoso para transmitir profesionalismo y emoción. Crea este contenido atractivo de manera eficiente utilizando la funcionalidad de texto a video de HeyGen para presentar datos clave y ofertas.
Prompt de Ejemplo 2
Crea una pieza de contenido de redes sociales de 15 segundos que insinúe una experiencia gastronómica exclusiva dentro de un hotel de lujo, diseñada para cautivar a los jóvenes usuarios de redes sociales conscientes del lujo. La presentación visual debe contar con imágenes de alta calidad de platos gourmet y entornos opulentos, presentados de manera rápida, moderna pero elegante con audio evocador y moderno. Asegura una entrega óptima en todas las plataformas utilizando la función de redimensionamiento y exportación de proporciones de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un film de marca cinematográfico de 60 segundos que cuente la historia auténtica de los miembros del personal dedicados y su pasión por la interacción con los huéspedes, fomentando una conexión más profunda con los huéspedes leales y los posibles empleados. El estilo visual y de audio debe ser cálido, personal y auténtico, con música ambiental suave y locuciones claras y sentidas. Mejora el impacto narrativo utilizando la generación de locuciones de HeyGen para articular el compromiso del hotel con un servicio excepcional.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Videos para Hoteles de Lujo

Crea impresionantes videos de hoteles de lujo de alta calidad con facilidad. Eleva el atractivo de tu propiedad y atrae a los huéspedes a través de una narrativa visual cautivadora, todo con herramientas intuitivas.

1
Step 1
Crea Tu Proyecto de Video para Hotel
Comienza seleccionando una plantilla profesional diseñada para hoteles o empieza desde un lienzo en blanco. Utiliza las plantillas y escenas flexibles de HeyGen para delinear tu narrativa para un video cautivador de hotel de lujo.
2
Step 2
Añade Visuales Atractivos
Mejora tu video incorporando tus medios personalizados o eligiendo de la extensa biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen. Integra imágenes y clips impresionantes para crear películas de marca cinematográficas.
3
Step 3
Aplica Marca y Voz
Refina tu video de hotel de lujo aplicando el estilo único de tu marca utilizando controles de marca (logo, colores). Añade generación de locuciones profesionales para articular tu mensaje de manera efectiva para videos promocionales.
4
Step 4
Exporta y Comparte Sin Esfuerzo
Una vez completado, exporta sin esfuerzo tu video de alta calidad en varios formatos y proporciones. Prepara tu contenido profesional para compartirlo sin problemas en todos tus canales digitales, incluidas las plataformas de contenido de redes sociales.

Destaca Experiencias de los Huéspedes

Utiliza video AI para mostrar vívidamente experiencias únicas de los huéspedes y las características opulentas de tus propiedades de hotel de lujo.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar nuestros esfuerzos de producción de videos para hoteles de lujo?

HeyGen permite a los hoteles de lujo crear videos promocionales atractivos con avatares de AI avanzados y tecnología de texto a video, asegurando visuales de alta calidad que cuentan una historia inmersiva de tu propiedad. Esto permite crear películas de marca cinematográficas que cautivan a los posibles huéspedes y elevan tu estrategia de marketing de videos para hoteles.

¿Puede HeyGen ayudarnos a generar contenido diverso para redes sociales de nuestro hotel de manera eficiente?

Absolutamente. La plataforma de HeyGen permite la creación rápida de contenido variado para redes sociales utilizando plantillas personalizables y redimensionamiento de proporciones, perfecto para involucrar a tu audiencia en diferentes plataformas con videos promocionales frescos. Puedes producir contenido a medida de manera eficiente para mostrar tu propiedad y fomentar la interacción con los huéspedes.

¿Qué controles de marca ofrece HeyGen para mantener la estética de nuestro hotel de lujo?

HeyGen proporciona controles de marca robustos, permitiéndote integrar el logo de tu hotel y colores específicos de la marca de manera fluida en cada video. Esto asegura que el contenido de video de tu hotel de lujo mantenga una estética consistente y profesional, reforzando tu identidad única a través de videos de calidad y visuales de alta calidad.

¿HeyGen admite locuciones personalizadas y contenido multilingüe para alcance global?

Sí, HeyGen ofrece generación avanzada de locuciones y admite subtítulos/captions, facilitando la creación de videos atractivos para una audiencia global. Puedes personalizar las narrativas para reflejar experiencias únicas de los huéspedes y lograr un mayor alcance global con videos de hospitalidad profesional.

