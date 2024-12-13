Produce un vídeo de 1 minuto dirigido a profesionales de marketing en marcas de lujo, mostrando un lanzamiento de producto exquisito con un estilo visual moderno y elegante, y un diseño de sonido rico e inmersivo. Utiliza la capacidad de HeyGen de "Texto a vídeo desde guion" para transformar sin esfuerzo descripciones detalladas de productos en una narrativa visual impresionante, destacando el aspecto de "generador de vídeos para marcas de lujo" para crear "vídeos de alta calidad con AI" que realmente resuenen.

Generar Vídeo