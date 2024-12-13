Diseña un vídeo instructivo de 1 minuto para propietarios de pequeñas empresas y especialistas en marketing digital, mostrando cómo una interfaz de usuario de bucle de vídeo fácil simplifica la creación de contenido promocional atractivo. El estilo visual debe ser limpio y moderno, con grabaciones de pantalla claras y una voz en off profesional y animada, utilizando la función de texto a vídeo de HeyGen para resaltar los pasos clave en el proceso del bucle de vídeo en línea.

Generar Vídeo