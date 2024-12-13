Casos de uso

El creador de videos de larga duración de HeyGen potencia a los creadores con herramientas avanzadas de edición de video, creación de clips con IA y subtítulos generados automáticamente, agilizando la producción de contenido atractivo. Con características como la transcripción de video y soporte de idiomas, HeyGen mejora el proceso creativo, facilitando la producción de videos de alta calidad de manera eficiente.