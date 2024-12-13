Creador de Vídeos de Formación en Logística para Cursos Atractivos

Crea fácilmente vídeos de formación corporativa profesional utilizando la potente función de Texto a vídeo de HeyGen, sin necesidad de habilidades de edición.

Crea un vídeo de formación técnica de 1 minuto dirigido a nuevos empleados de almacén, ilustrando el proceso paso a paso de la gestión de inventario. El estilo visual debe ser limpio e ilustrativo, utilizando los avatares de IA de HeyGen para ofrecer una narración clara y profesional, mejorando la comprensión de los complejos procedimientos de formación en logística.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Prompt de Ejemplo 1
¿Qué tal un vídeo explicativo dinámico de 45 segundos para gerentes de logística de nivel medio, detallando un nuevo protocolo operativo? Diseñalo con un estilo de audio animado e informativo e incorpora el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen para obtener visuales atractivos, utilizando eficazmente la función de Texto a vídeo desde el guion para una rápida creación de contenido dentro de los vídeos de formación corporativa.
Prompt de Ejemplo 2
Imagina un vídeo educativo de 1,5 minutos para personal experimentado en la cadena de suministro, que sirva como repaso de las normativas de cumplimiento. El estilo visual moderno, basado en plantillas, mejorado con gráficos profesionales de las Plantillas y escenas de HeyGen, debe ir acompañado de una narración autoritaria y subtítulos precisos para asegurar que se absorba cada detalle de los vídeos educativos.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un módulo de eLearning conciso de 60 segundos para miembros del equipo de logística global, centrado en la documentación transfronteriza. Con un estilo visual profesional y compatible con múltiples dispositivos, utiliza la función de redimensionamiento y exportación de relación de aspecto de HeyGen para asegurar la accesibilidad universal, mientras que la generación de narración ofrece instrucciones claras para una experiencia efectiva de creador de vídeos de formación en logística.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Formación en Logística

Transforma conceptos logísticos complejos en vídeos de formación atractivos de manera eficiente, aprovechando la IA para crear contenido profesional sin requerir habilidades de edición.

1
Step 1
Crea tu Guion de Formación
Comienza pegando tu contenido de formación en logística. Nuestra función de Texto a vídeo desde el guion genera instantáneamente un borrador de vídeo, convirtiéndote en un creador de vídeos de formación en logística sin esfuerzo.
2
Step 2
Selecciona tu Presentador de IA
Elige entre una diversa selección de avatares de IA para presentar tu contenido. Esto eleva tus vídeos de formación corporativa con una presencia profesional y consistente en pantalla.
3
Step 3
Añade Voz y Pulido
Genera narraciones de sonido natural con nuestra herramienta de generación de narración para dar vida a tus vídeos de formación, asegurando una narración clara y atractiva para tu audiencia.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo
Finaliza tu vídeo exportándolo fácilmente en varios formatos de relación de aspecto. Nuestras herramientas aseguran que tu producto final esté listo para cualquier plataforma, demostrando que no se requieren habilidades de edición para obtener un resultado de alta calidad.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Conceptos Logísticos Complejos

.

Transforma procedimientos logísticos intrincados en vídeos explicativos claros y concisos utilizando capacidades de texto a vídeo, haciendo que el aprendizaje sea accesible para todos.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos profesionales?

HeyGen es un generador de vídeos de IA avanzado que transforma texto en vídeo, haciendo increíblemente sencillo producir vídeos de formación de alta calidad o vídeos explicativos atractivos. Los usuarios pueden crear contenido convincente sin necesidad de habilidades de edición, agilizando todo el proceso de producción de vídeo.

¿Puedo incorporar avatares de IA y narraciones personalizadas en mis vídeos educativos?

Sí, HeyGen ofrece una amplia gama de avatares de IA realistas para mejorar tus vídeos educativos y de formación corporativa. También puedes utilizar nuestra avanzada generación de narración para añadir una narración de sonido natural, asegurando que tu mensaje se entregue de manera clara y efectiva.

¿Qué controles de marca y características de accesibilidad ofrece HeyGen?

HeyGen proporciona robustos controles de marca, permitiéndote integrar sin problemas el logotipo y los colores de tu empresa en todos tus proyectos de vídeo. Además, nuestra plataforma genera automáticamente subtítulos, asegurando que tu contenido sea accesible e inclusivo para un público más amplio.

¿Qué soporte ofrece HeyGen para personalizar activos de vídeo y opciones de exportación?

HeyGen ofrece un amplio soporte de biblioteca de medios/stock y te permite integrar tus propios activos para una personalización completa. También tienes un control preciso sobre el redimensionamiento de la relación de aspecto y las exportaciones, asegurando que tus vídeos estén perfectamente optimizados para cualquier plataforma o necesidad específica.

