Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo promocional de 60 segundos destacando el enfoque innovador de una empresa en la gestión de la cadena de suministro, dirigido a prospectos B2B e inversores. Este vídeo dinámico y atractivo debe mostrar escenarios del mundo real a través del soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen, presentando avatares de IA profesionales y una banda sonora animada para transmitir liderazgo en la industria.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un módulo de formación logística de 30 segundos detallando un flujo de trabajo específico, destinado a los miembros actuales del equipo de logística para refrescar rápidamente sus conocimientos. El vídeo instructivo utilizará texto en pantalla y animaciones simples para mayor claridad, apoyado por una narración profesional y directa y subtítulos/captions generados automáticamente para mejorar el aprendizaje, aprovechando las plantillas y escenas de HeyGen para un aspecto consistente.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo impactante de 45 segundos para propietarios de negocios y gerentes de marketing en empresas de logística, ilustrando los beneficios de usar un generador de vídeos de procesos logísticos como HeyGen. Emplea un estilo visual moderno con transiciones elegantes y avatares de IA profesionales para transmitir experiencia y persuasión, asegurando una visualización óptima en todas las plataformas con el redimensionamiento y exportaciones de proporciones de aspecto de HeyGen.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Procesos Logísticos

Genera vídeos claros y precisos de procesos logísticos sin esfuerzo para mejorar la formación, optimizar la comunicación y aumentar la comprensión a lo largo de tu cadena de suministro.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Vídeo
Comienza delineando tu proceso logístico. Usa la función de Texto a Vídeo de HeyGen para transformar sin esfuerzo tu contenido escrito en un vídeo profesional, formando la base para una comunicación clara.
2
Step 2
Elige Tus Visuales y Avatares de IA
Mejora tu vídeo incorporando los avatares de IA de HeyGen para explicar claramente los pasos logísticos complejos. Selecciona visuales dinámicos de la extensa biblioteca de medios para dar vida a tus procesos.
3
Step 3
Aplica Branding y Voces en Off
Personaliza la apariencia de tu vídeo usando los controles de Branding de HeyGen para mantener la consistencia de la marca. Aprovecha las voces en off de IA profesionales para una narración clara, asegurando que tu mensaje se entregue con claridad e impacto.
4
Step 4
Exporta y Distribuye Tu Guía
Finaliza tu atractivo vídeo logístico. Utiliza el redimensionamiento y exportaciones de proporciones de aspecto de HeyGen para prepararlo para varias plataformas, listo para optimizar la formación y compartir información crítica del proceso de manera eficiente.

Crea Vídeos Explicativos para Procesos Logísticos

Produce sin esfuerzo vídeos explicativos cortos y atractivos para redes sociales o comunicación interna para aclarar las operaciones logísticas.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos explicativos de logística?

La plataforma de vídeo intuitiva de HeyGen simplifica el proceso de creación de vídeos explicativos de logística de calidad experta al ofrecer plantillas de vídeo personalizables y un potente motor creativo. Puedes generar contenido atractivo para la formación en logística o la gestión de la cadena de suministro sin esfuerzo.

¿Puede HeyGen producir avatares de IA profesionales para vídeos de formación en logística?

Absolutamente, HeyGen te permite generar avatares de IA realistas y voces en off de IA profesionales para mejorar tus vídeos de formación en logística y módulos de e-learning. Esta capacidad también admite la producción de vídeos multilingües, haciendo que tu contenido sea accesible globalmente.

¿Qué tipos de vídeos de procesos logísticos puedo crear con el generador de vídeos de IA de HeyGen?

Con el Generador de Texto a Vídeo de HeyGen, puedes producir una amplia gama de vídeos de procesos logísticos, incluyendo contenido de generador de vídeos de flujo de trabajo logístico, explicaciones de procesos de entrega y contenido de Generador de Vídeos de Visión General Logística. Proporciona generación de vídeo de extremo a extremo desde el guion hasta el vídeo final.

¿HeyGen admite branding y medios enriquecidos para vídeos promocionales de logística?

Sí, HeyGen ofrece opciones de branding completas para asegurar que tus vídeos promocionales se alineen con tu identidad corporativa. Utiliza la extensa biblioteca de medios y el redimensionamiento y exportaciones de proporciones de aspecto para crear contenido atractivo para redes sociales y comunicaciones internas para presentar servicios.

