Creador de Vídeos de Anuncio de Ubicación: Fácil y Atractivo
Crea vídeos de anuncio de ubicación impactantes para redes sociales usando nuestras Plantillas y escenas personalizables.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Imagina un "vídeo de anuncio de mudanza" pulido de 45 segundos diseñado para informar a los clientes corporativos y socios existentes sobre una nueva ubicación de oficina, con una estética visual elegante y profesional y una voz en off tranquilizadora generada utilizando las capacidades de "Generación de voz en off" de HeyGen.
¿Qué tal generar una pieza cautivadora de "creador de vídeos de anuncio" de 60 segundos para organizadores de eventos, revelando un nuevo lugar de lujo con un estilo visual cinematográfico, animaciones dinámicas y música de fondo orquestal sofisticada, aprovechando el "Soporte de biblioteca de medios/stock" de HeyGen para obtener imágenes impresionantes?
Produce una pieza impactante de "plantillas de vídeo" de 15 segundos dirigida a los creadores de tendencias urbanos, anunciando una tienda pop-up de moda por tiempo limitado con un estilo visual rápido y lleno de neón y una pista de música electrónica pulsante, mejorando el compromiso con "Subtítulos/captions" creados a través de la plataforma de HeyGen.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Anuncios Atractivos en Redes Sociales.
Crea y comparte rápidamente vídeos de anuncio de ubicación cautivadores para plataformas de redes sociales para llegar a tu audiencia de manera efectiva.
Creación Rápida de Anuncios Impulsada por IA.
Aprovecha la IA para producir vídeos de anuncio de ubicación de alto impacto rápidamente, asegurando que tu mensaje destaque y tenga un buen rendimiento.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear un vídeo de anuncio profesional?
HeyGen proporciona una plataforma intuitiva para crear vídeos de anuncio profesionales con facilidad. Puedes comenzar con plantillas de vídeo prediseñadas y personalizar tu vídeo con tu propia marca, asegurando que tu mensaje destaque creativamente.
¿Ofrece HeyGen funciones de IA para mejorar los vídeos de anuncio?
Sí, HeyGen aprovecha la avanzada IA para mejorar tus vídeos de anuncio. Puedes utilizar avatares de IA realistas y generar contenido de vídeo directamente desde un guion usando nuestras capacidades de texto a vídeo, añadiendo animaciones atractivas.
¿Puedo compartir fácilmente mi vídeo de anuncio creado con HeyGen?
¡Absolutamente! HeyGen facilita la exportación de vídeos en varios formatos de aspecto adecuados para diferentes plataformas. Una vez que tu vídeo de anuncio esté listo, puedes compartirlo fácilmente en línea a través de tus canales de redes sociales para llegar a tu audiencia.
¿Qué herramientas creativas están disponibles para personalizar mi vídeo de anuncio?
HeyGen ofrece un editor de vídeo robusto con una biblioteca de medios completa para personalizar tu vídeo de anuncio. Puedes añadir fácilmente música de fondo adecuada y utilizar controles de marca para asegurar que tu vídeo transmita perfectamente tu mensaje.