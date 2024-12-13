Creador de Vídeos de Anuncio de Ubicación: Fácil y Atractivo

Crea vídeos de anuncio de ubicación impactantes para redes sociales usando nuestras Plantillas y escenas personalizables.

Crea una experiencia vibrante de "creador de vídeos de anuncio de ubicación" de 30 segundos para los amantes de la gastronomía local, mostrando la apertura de un nuevo café con un estilo visual cálido y acogedor y música de jazz alegre de fondo, utilizando las "Plantillas y escenas" de HeyGen para establecer el ambiente sin esfuerzo.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina un "vídeo de anuncio de mudanza" pulido de 45 segundos diseñado para informar a los clientes corporativos y socios existentes sobre una nueva ubicación de oficina, con una estética visual elegante y profesional y una voz en off tranquilizadora generada utilizando las capacidades de "Generación de voz en off" de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 2
¿Qué tal generar una pieza cautivadora de "creador de vídeos de anuncio" de 60 segundos para organizadores de eventos, revelando un nuevo lugar de lujo con un estilo visual cinematográfico, animaciones dinámicas y música de fondo orquestal sofisticada, aprovechando el "Soporte de biblioteca de medios/stock" de HeyGen para obtener imágenes impresionantes?
Prompt de Ejemplo 3
Produce una pieza impactante de "plantillas de vídeo" de 15 segundos dirigida a los creadores de tendencias urbanos, anunciando una tienda pop-up de moda por tiempo limitado con un estilo visual rápido y lleno de neón y una pista de música electrónica pulsante, mejorando el compromiso con "Subtítulos/captions" creados a través de la plataforma de HeyGen.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Anuncio de Ubicación

Crea fácilmente vídeos de anuncio de ubicación cautivadores en minutos, perfectos para compartir tus emocionantes noticias en todas las plataformas.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla
Elige entre una diversa biblioteca de "plantillas de vídeo" diseñadas para anuncios, incluyendo anuncios de mudanza. Esto inicia tu proceso de creación con diseños y escenas profesionales.
2
Step 2
Personaliza tu Contenido
Personaliza tu anuncio añadiendo tu texto y visuales específicos. Utiliza "texto a vídeo desde guion" para generar instantáneamente voces en off desde tu mensaje escrito, asegurando claridad e impacto.
3
Step 3
Mejora con Visuales y Audio
Eleva tu vídeo con visuales atractivos y "música de fondo". Opcionalmente, integra "avatares de IA" realistas para presentar tu anuncio, haciendo tu mensaje aún más dinámico.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo
Una vez que tu "vídeo de anuncio" esté perfeccionado, "exporta el vídeo" en el formato y relación de aspecto deseados. Comparte fácilmente "en línea" en "redes sociales" e informa a tu audiencia sobre tu nueva ubicación.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Revelaciones de Ubicación Inspiradoras

Crea vídeos de anuncio convincentes que emocionen y comprometan a tu audiencia sobre nuevas ubicaciones, creando un ambiente positivo.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear un vídeo de anuncio profesional?

HeyGen proporciona una plataforma intuitiva para crear vídeos de anuncio profesionales con facilidad. Puedes comenzar con plantillas de vídeo prediseñadas y personalizar tu vídeo con tu propia marca, asegurando que tu mensaje destaque creativamente.

¿Ofrece HeyGen funciones de IA para mejorar los vídeos de anuncio?

Sí, HeyGen aprovecha la avanzada IA para mejorar tus vídeos de anuncio. Puedes utilizar avatares de IA realistas y generar contenido de vídeo directamente desde un guion usando nuestras capacidades de texto a vídeo, añadiendo animaciones atractivas.

¿Puedo compartir fácilmente mi vídeo de anuncio creado con HeyGen?

¡Absolutamente! HeyGen facilita la exportación de vídeos en varios formatos de aspecto adecuados para diferentes plataformas. Una vez que tu vídeo de anuncio esté listo, puedes compartirlo fácilmente en línea a través de tus canales de redes sociales para llegar a tu audiencia.

¿Qué herramientas creativas están disponibles para personalizar mi vídeo de anuncio?

HeyGen ofrece un editor de vídeo robusto con una biblioteca de medios completa para personalizar tu vídeo de anuncio. Puedes añadir fácilmente música de fondo adecuada y utilizar controles de marca para asegurar que tu vídeo transmita perfectamente tu mensaje.

