Crea un vídeo instructivo de 1 minuto que demuestre el proceso fluido de localización de vídeos para empresas internacionales, dirigido específicamente a gerentes de marketing que buscan expandir su alcance global. El estilo visual debe ser elegante y profesional, utilizando grabaciones de pantalla y gráficos limpios, mientras que el audio debe ser claro y autoritario. Destaca cómo la robusta función de Subtítulos/captions de HeyGen puede hacer que el contenido sea accesible instantáneamente en múltiples idiomas, explicando su eficiencia técnica.

Generar Vídeo