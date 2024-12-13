Creador de Vídeos de Formación Localizada para Equipos Globales
Despliega rápidamente contenido de eLearning localizado de alta calidad en todo el mundo, haciendo la formación efectiva con Avatares de IA realistas.
Desarrolla un vídeo convincente de 90 segundos diseñado para equipos de L&D y formadores corporativos, mostrando el poder de la "localización de vídeos con IA" para escalar la "Formación Global de Empleados". Emplea visuales atractivos y dinámicos con una voz en off de IA amigable y profesional, demostrando lo fácil que es localizar materiales existentes con "Generación de voz en off" y "Subtítulos/captions" generados automáticamente, utilizando la "Biblioteca de medios/soporte de stock" de HeyGen para contenido contextual rico.
Produce un vídeo impactante de 45 segundos dirigido a gerentes de producto, detallando la rápida creación de "explicadores de producto" para un mercado global. El estilo visual debe ser elegante e informativo, con un avatar de IA conocedor presentando las características clave. Destaca la capacidad de HeyGen para crear "contenido localizado" rápidamente a través de "Avatares de IA" y la rápida conversión de "Texto a vídeo desde guion", optimizando para varias plataformas con "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones".
Elabora un vídeo completo de 2 minutos para oficiales de cumplimiento y departamentos de RRHH, demostrando cómo impartir eficazmente "Formación en Cumplimiento" a una "audiencia de formación global". El vídeo debe adoptar un estilo visual serio y estructurado, enfatizando la claridad y precisión con una voz calmada de IA y "Subtítulos/captions" mostrados prominentemente. Ilustra cómo "Plantillas y escenas" simplifican la creación de contenido de "formación localizada", asegurando un mensaje consistente a través de diferentes grupos lingüísticos.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Expande el Alcance de la Formación Global.
Crea cursos de formación multilingües sin esfuerzo con IA, alcanzando diversos equipos globales y expandiendo tus programas de aprendizaje en todo el mundo.
Mejora el Compromiso y la Retención en la Formación.
Aumenta el compromiso y la retención de los aprendices creando vídeos de formación dinámicos e interactivos con Avatares de IA y herramientas de vídeo avanzadas con IA.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación con IA?
HeyGen aprovecha los Avatares de IA avanzados y la tecnología de texto a vídeo para agilizar la producción de vídeos de formación profesional. Simplemente introduce tu guion, y HeyGen genera voces en off realistas y visuales acompañantes, reduciendo significativamente el tiempo de creación de vídeos.
¿Puede HeyGen localizar vídeos de formación para una audiencia global?
Absolutamente. HeyGen es una herramienta de localización de vídeos con IA que soporta la creación de contenido multilingüe. Puede traducir automáticamente tus guiones, generar voces en off localizadas y proporcionar subtítulos y captions sincronizados, haciendo que tus vídeos de formación sean accesibles para una audiencia global de formación de empleados.
¿Qué opciones de personalización técnica están disponibles para los vídeos de HeyGen?
HeyGen ofrece una robusta personalización técnica, permitiéndote adaptar tus vídeos de formación localizados. Puedes seleccionar entre varios Avatares de IA, utilizar Plantillas e integrar controles de marca como logotipos y colores. La plataforma también soporta grabación de pantalla y cámara y edición de arrastrar y soltar para una interfaz intuitiva.
¿HeyGen soporta la integración con sistemas de gestión de aprendizaje existentes?
Sí, HeyGen está diseñado para una integración fluida con LMS, simplificando la distribución de tus vídeos de eLearning y formación. Esta capacidad técnica asegura actualizaciones sin esfuerzo y una gestión eficiente de tu contenido localizado dentro de tus flujos de trabajo organizacionales existentes.