Creador de Vídeos de Formación Localizada para Equipos Globales

Despliega rápidamente contenido de eLearning localizado de alta calidad en todo el mundo, haciendo la formación efectiva con Avatares de IA realistas.

Crea un vídeo conciso de 1 minuto dirigido a equipos técnicos, ilustrando cómo HeyGen actúa como un creador de vídeos de formación localizados. El vídeo debe presentar visuales modernos y limpios y una voz en off autoritaria de IA que explique el proceso fluido de transformar un guion en un módulo de formación multilingüe usando "Texto a vídeo desde guion" y "Avatares de IA", asegurando "soporte multilingüe" para aprendices diversos.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo convincente de 90 segundos diseñado para equipos de L&D y formadores corporativos, mostrando el poder de la "localización de vídeos con IA" para escalar la "Formación Global de Empleados". Emplea visuales atractivos y dinámicos con una voz en off de IA amigable y profesional, demostrando lo fácil que es localizar materiales existentes con "Generación de voz en off" y "Subtítulos/captions" generados automáticamente, utilizando la "Biblioteca de medios/soporte de stock" de HeyGen para contenido contextual rico.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo impactante de 45 segundos dirigido a gerentes de producto, detallando la rápida creación de "explicadores de producto" para un mercado global. El estilo visual debe ser elegante e informativo, con un avatar de IA conocedor presentando las características clave. Destaca la capacidad de HeyGen para crear "contenido localizado" rápidamente a través de "Avatares de IA" y la rápida conversión de "Texto a vídeo desde guion", optimizando para varias plataformas con "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones".
Prompt de Ejemplo 3
Elabora un vídeo completo de 2 minutos para oficiales de cumplimiento y departamentos de RRHH, demostrando cómo impartir eficazmente "Formación en Cumplimiento" a una "audiencia de formación global". El vídeo debe adoptar un estilo visual serio y estructurado, enfatizando la claridad y precisión con una voz calmada de IA y "Subtítulos/captions" mostrados prominentemente. Ilustra cómo "Plantillas y escenas" simplifican la creación de contenido de "formación localizada", asegurando un mensaje consistente a través de diferentes grupos lingüísticos.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Formación Localizada

Simplifica tu formación global de empleados creando y localizando fácilmente vídeos atractivos, asegurando que tu mensaje resuene con audiencias diversas en todo el mundo.

1
Step 1
Crea Tu Vídeo de Formación Principal
Comienza elaborando tu contenido de formación fundamental. Usa nuestras plantillas o convierte tu guion directamente en un vídeo con Avatares de IA dinámicos y medios ricos de nuestra biblioteca.
2
Step 2
Añade Soporte Multilingüe
Integra sin esfuerzo el soporte multilingüe generando voces de IA naturales y traduciendo y sincronizando automáticamente subtítulos y captions para una comprensión global.
3
Step 3
Selecciona para Adaptación Cultural
Refina tu vídeo para regiones específicas. Selecciona y aplica controles de marca, personaliza visuales o ajusta Avatares de IA para asegurar una adaptación cultural y relevancia perfectas.
4
Step 4
Exporta y Distribuye Globalmente
Descarga tus vídeos de formación completamente localizados en varios formatos y relaciones de aspecto, listos para una distribución fluida a tu audiencia global de formación de empleados.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Temas de Formación Complejos

Simplifica temas de formación complejos en contenido de vídeo con IA atractivo, mejorando la claridad y el impacto educativo para todos los aprendices a nivel global.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación con IA?

HeyGen aprovecha los Avatares de IA avanzados y la tecnología de texto a vídeo para agilizar la producción de vídeos de formación profesional. Simplemente introduce tu guion, y HeyGen genera voces en off realistas y visuales acompañantes, reduciendo significativamente el tiempo de creación de vídeos.

¿Puede HeyGen localizar vídeos de formación para una audiencia global?

Absolutamente. HeyGen es una herramienta de localización de vídeos con IA que soporta la creación de contenido multilingüe. Puede traducir automáticamente tus guiones, generar voces en off localizadas y proporcionar subtítulos y captions sincronizados, haciendo que tus vídeos de formación sean accesibles para una audiencia global de formación de empleados.

¿Qué opciones de personalización técnica están disponibles para los vídeos de HeyGen?

HeyGen ofrece una robusta personalización técnica, permitiéndote adaptar tus vídeos de formación localizados. Puedes seleccionar entre varios Avatares de IA, utilizar Plantillas e integrar controles de marca como logotipos y colores. La plataforma también soporta grabación de pantalla y cámara y edición de arrastrar y soltar para una interfaz intuitiva.

¿HeyGen soporta la integración con sistemas de gestión de aprendizaje existentes?

Sí, HeyGen está diseñado para una integración fluida con LMS, simplificando la distribución de tus vídeos de eLearning y formación. Esta capacidad técnica asegura actualizaciones sin esfuerzo y una gestión eficiente de tu contenido localizado dentro de tus flujos de trabajo organizacionales existentes.

