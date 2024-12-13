Creador de Vídeos de Sistemas Locales: Crea Vídeos de IA Rápidamente

Transforma texto en vídeos profesionales y atractivos en minutos. Nuestra plataforma aprovecha la función de Texto a vídeo desde guion para potenciar tu contenido en redes sociales y educativo.

389/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo promocional dinámico de 90 segundos dirigido a creadores de contenido y gestores de redes sociales, mostrando cómo HeyGen permite la creación rápida de vídeos de IA y presentaciones dinámicas. El estilo visual y de audio debe ser enérgico y rápido, incorporando gráficos modernos y una banda sonora animada, mientras se destaca la versatilidad de los avatares de IA de HeyGen para diversas necesidades de contenido.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo educativo detallado de 2 minutos para estudiantes o profesionales que aprenden sobre los componentes intrincados de un creador de vídeos de sistemas locales. El vídeo debe adoptar un estilo visual profesional y explicativo con una voz en off calmada y texto en pantalla claro, utilizando eficazmente la función de Subtítulos/captions de HeyGen para mejorar la comprensión de conceptos técnicos complejos.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo atractivo de 45 segundos para profesionales del marketing, demostrando cómo reutilizar contenido de redes sociales en varias plataformas con HeyGen. El estilo visual debe ser altamente atractivo con cortes rápidos y ejemplos de escenas diversas creadas a partir de plantillas, acompañadas de música de fondo pegajosa, enfatizando la facilidad de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para una compatibilidad óptima en plataformas.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona Tu Creador de Vídeos de Sistemas Locales

Crea vídeos profesionales sin esfuerzo para diversas necesidades de sistemas locales, desde presentaciones dinámicas hasta contenido corto y atractivo, con herramientas intuitivas impulsadas por IA.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Vídeo
Comienza escribiendo o pegando tu guion, luego deja que la capacidad de Texto a vídeo desde guion transforme tu texto en escenas de vídeo atractivas.
2
Step 2
Elige Tus Visuales y Avatares
Selecciona de una biblioteca de plantillas o añade avatares de IA dinámicos para representar tu mensaje, personalizando el atractivo visual de tu vídeo.
3
Step 3
Añade Voz y Subtítulos
Mejora tu vídeo con generación de voz en off realista e incluye automáticamente subtítulos para accesibilidad y mejor compromiso.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Creación
Finaliza tus vídeos de IA ajustando las relaciones de aspecto y exportándolos en varios formatos adecuados para tus sistemas locales o plataformas preferidas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Anuncios de Vídeo de Alto Rendimiento

.

Produce anuncios de vídeo poderosos y orientados a la conversión en minutos usando IA, acelerando tus campañas de marketing con facilidad.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos usando IA?

HeyGen te permite crear vídeos sin esfuerzo transformando texto en vídeo. Simplemente introduce tu guion, y los avatares de IA de HeyGen transmitirán tu mensaje, simplificando todo el proceso de producción.

¿Puede HeyGen adaptar vídeos para diferentes plataformas con distintas relaciones de aspecto?

Sí, HeyGen permite un redimensionamiento y exportación de relación de aspecto sin problemas, facilitando la optimización de tus vídeos cortos para varias plataformas. Esto asegura que tu contenido en redes sociales siempre luzca profesional y atractivo.

¿Qué características técnicas avanzadas ofrece HeyGen para mejorar la salida de vídeo?

HeyGen proporciona características robustas como la generación avanzada de voz en off para dar a tus vídeos un toque humano y subtítulos/captions automáticos para accesibilidad. Estas mejoras son perfectas para crear presentaciones dinámicas y contenido educativo convincente.

¿Cómo pueden los creadores de contenido iniciar nuevos proyectos de manera eficiente con HeyGen?

Los creadores de contenido pueden iniciar rápidamente sus proyectos utilizando la extensa biblioteca de plantillas profesionales de HeyGen. Nuestro potente Motor Creativo ofrece una amplia gama de escenas y estilos pre-diseñados para acelerar la producción de vídeos.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo