Crea un vídeo promocional de 30 segundos para propietarios de negocios locales que desean mejorar su presencia en línea y aumentar sus ventas. El estilo visual debe ser moderno y atractivo, con tomas claras de productos o demostraciones de servicios, complementado por una locución amigable y profesional generada con la generación de voz de HeyGen. Este vídeo debe resaltar lo fácil que es crear vídeos de marketing efectivos para redes sociales, incluso para principiantes.

