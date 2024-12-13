Crea un generador de vídeos de explicación de préstamos de 1 minuto para posibles solicitantes de hipotecas, detallando claramente los pasos del proceso de solicitud de préstamo hipotecario. Este vídeo debe adoptar un estilo visual profesional pero accesible, utilizando animaciones claras y atractivas y una voz en off calmada y autoritaria generada por los avatares de IA de HeyGen para generar confianza y simplificar conceptos complejos de educación hipotecaria.

Generar Vídeo