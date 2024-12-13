Generador de Vídeos de Incorporación en LMS: Formación Rápida y Atractiva
Genera sin esfuerzo vídeos de incorporación en LMS atractivos para la formación de empleados, con avatares de IA dinámicos.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo introductorio de 1 minuto para nuevos clientes, explicando los beneficios sin fisuras de integrar un creador de vídeos de incorporación con IA en su LMS existente para una experiencia de incorporación de clientes superior. Este vídeo debe contar con un avatar de IA amigable y diverso explicando los pasos clave, complementado con animaciones de texto dinámicas y música de fondo animada, utilizando la capacidad de avatares de IA de HeyGen.
Crea una guía completa de 2 minutos para empresas globales sobre cómo aprovechar el soporte multilingüe para sus vídeos de incorporación, centrándose específicamente en módulos de formación de empleados complejos. El estilo visual debe ser inclusivo y altamente informativo, mostrando fondos virtuales diversos, con subtítulos en múltiples idiomas añadidos automáticamente a través de la función de subtítulos de HeyGen, todo generado eficientemente a partir de un guion detallado usando la función de texto a vídeo desde guion.
Produce un vídeo promocional de 45 segundos dirigido a pequeñas y medianas empresas (PYMES) que buscan desplegar rápidamente contenido de formación de empleados estandarizado. El vídeo debe resaltar la facilidad de uso y la amplia personalización que ofrecen las plantillas de vídeo, con una estética moderna y vibrante, cortes rápidos y texto en pantalla, demostrando cómo las plantillas y escenas de HeyGen pueden agilizar la creación de vídeos para un despliegue rápido.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Aumenta el Compromiso en la Formación.
Aprovecha el vídeo potenciado por IA para aumentar significativamente las tasas de compromiso y retención dentro de los programas de incorporación de empleados y clientes.
Generación Rápida de Vídeos de Incorporación.
Crea rápidamente vídeos de incorporación profesionales y atractivos para tu LMS en minutos, optimizando el proceso de producción de contenido para los equipos de RRHH y L&D.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo sirve HeyGen como un avanzado creador de vídeos de incorporación con IA para la integración en LMS?
HeyGen agiliza la creación de vídeos de incorporación atractivos para cualquier LMS transformando texto en vídeo dinámico con avatares de IA y locuciones sintéticas de IA. Su editor intuitivo impulsado por IA permite a los equipos de RRHH y L&D generar rápidamente contenido de formación de empleados completo, listo para una integración sin fisuras.
¿Qué opciones personalizables ofrece HeyGen para crear avatares de IA únicos en vídeos de formación?
HeyGen ofrece una diversa biblioteca de avatares de IA preconstruidos, junto con capacidades avanzadas para crear avatares personalizados que reflejen tu marca. Esto permite la creación de vídeos personalizados que mejoran el compromiso en todo tu contenido de formación de empleados e incorporación de clientes.
¿Cómo puede HeyGen asegurar la consistencia de marca en todos mis vídeos de formación e incorporación de empleados?
HeyGen proporciona controles de marca robustos, incluyendo la capacidad de subir tu logo, establecer colores de marca y utilizar fuentes personalizadas. Esto asegura que cada vídeo de incorporación mantenga la identidad profesional de tu empresa y se alinee con tus directrices generales de marca a través de plantillas de vídeo consistentes.
¿HeyGen admite capacidades multilingües y características esenciales de accesibilidad para equipos globales?
Sí, HeyGen admite la creación de vídeos multilingües con locuciones de IA en varios idiomas, ampliando significativamente tu alcance. También genera automáticamente subtítulos precisos, haciendo que tu contenido de formación de empleados sea accesible e inclusivo para audiencias diversas y mejorando la eficiencia en la creación de vídeos.