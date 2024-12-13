Casos de uso

HeyGen empodera a los creadores con sus capacidades de creador de videos en vivo, ofreciendo una plataforma de creación de videos sin interrupciones que integra herramientas de transmisión y funciones de edición de video. Mejora tu contenido con plantillas de arrastrar y soltar, opciones de voz en off y alertas personalizables para cautivar al público en las plataformas de redes sociales.