Livestream Creador de Videos: Mejora tu Experiencia de Transmisión en Vivo
Crea vídeos impresionantes sin esfuerzo con nuestro editor de vídeo de arrastrar y soltar, que incluye avatares IA para un toque personalizado.
Explorar ejemplos
Agent es el primer motor creativo diseñado para transformar una única instrucción en un video completo.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos comandos.
Explora la destreza técnica del editor de vídeo de HeyGen en este tutorial de 60 segundos diseñado para cineastas aspirantes y entusiastas de la tecnología. Con un enfoque en la grabación de pantalla y la generación de voz en off, este vídeo demuestra cómo crear vídeos de calidad profesional sin esfuerzo. El estilo visual limpio y moderno, combinado con una narración clara y concisa, asegura que los espectadores puedan seguir fácilmente y dominar el arte de la edición de vídeo utilizando las potentes herramientas de HeyGen.
Únete a nosotros en un viaje de 30 segundos al mundo de la creación de videos con HeyGen, donde las plantillas e imágenes de stock se unen para despertar la creatividad. Ideal para mercadólogos y propietarios de pequeñas empresas, este video resalta la capacidad de la plataforma para producir contenido llamativo rápidamente. El estilo visual juguetón y colorido, acompañado de una banda sonora animada, energizará a los espectadores y les animará a aprovechar las capacidades de HeyGen para su próxima campaña de marketing.
En esta presentación de 60 segundos, descubre cómo el almacenamiento en la nube y las capacidades de edición multiusuario de HeyGen pueden revolucionar los proyectos de video colaborativos. Dirigido a equipos y organizaciones, este video destaca la eficiencia y flexibilidad de trabajar juntos en tiempo real. El estilo visual elegante y profesional, junto con una voz en off motivacional, ilustra cómo HeyGen empodera a los equipos para crear videos impactantes sin las complicaciones de las limitaciones de edición tradicionales.
Motor Creativo
Sin equipo. Sin cortes. Solo tu Agente de Video IA trabajando
Creación de Vídeo Nativo
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
Generación de vídeo de extremo a extremo
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
Construido con Estructura y Propósito
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
Casos de uso
HeyGen empodera a los creadores con sus capacidades de creador de videos en vivo, ofreciendo una plataforma de creación de videos sin interrupciones que integra herramientas de transmisión y funciones de edición de video. Mejora tu contenido con plantillas de arrastrar y soltar, opciones de voz en off y alertas personalizables para cautivar al público en las plataformas de redes sociales.
Genera videos y clips para redes sociales atractivos en minutos.
Quickly create captivating videos for social media using HeyGen's intuitive tools and templates.
Impulsar la participación y retención en la formación con IA.
Enhance training sessions with interactive videos that keep learners engaged and improve retention.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar la producción de mi video en directo?
HeyGen ofrece un potente creador de vídeos en directo que se integra a la perfección con las plataformas de redes sociales, permitiéndote crear contenido en vivo atractivo. Con alertas y plantillas personalizables, puedes adaptar fácilmente tus transmisiones en vivo para que coincidan con la identidad de tu marca.
¿Qué funciones ofrece el editor de video de HeyGen?
El editor de vídeo de HeyGen cuenta con funcionalidades de arrastrar y soltar, generación de voz en off y capacidades de grabación de pantalla, lo que lo convierte en una herramienta versátil tanto para necesidades de edición de vídeo creativas como técnicas.
¿Puedo crear videos usando la plataforma de HeyGen?
Sí, la plataforma de creación de videos de HeyGen te permite crear videos sin esfuerzo con sus avatares de IA, texto a video a partir de guiones y una rica biblioteca de medios llena de imágenes de archivo y plantillas personalizables.
¿HeyGen admite la edición multiusuario para proyectos colaborativos?
Por supuesto, HeyGen admite la edición multiusuario, lo que permite que los equipos colaboren de manera eficiente. Con almacenamiento en la nube y controles de marca, tu equipo puede trabajar conjuntamente de forma fluida mientras se mantiene la coherencia de la marca.