Desarrolla un vídeo de 1 minuto dirigido a educadores y creadores de cursos en línea, demostrando cómo un creador de vídeos destacados con IA puede destilar contenido complejo de conferencias en segmentos concisos y atractivos. El estilo visual debe ser limpio y profesional, utilizando gráficos informativos en pantalla, mientras que el audio presenta una voz en off calmada y clara. Enfatiza la robusta capacidad de "Subtítulos/captions" de HeyGen para asegurar la accesibilidad y comprensión para todos los estudiantes.

Generar Vídeo