Creador de Vídeos de Actualización en Vivo: Crea Contenido Dinámico al Instante
Crea fácilmente vídeos impresionantes y actualizados transformando tus ideas en visuales con nuestro editor de arrastrar y soltar, aprovechando el texto a vídeo desde guion de HeyGen.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un tutorial completo de 2 minutos dirigido a desarrolladores y personal de soporte técnico, demostrando una nueva función de software usando el Editor de Vídeo de HeyGen. El vídeo debe adoptar un estilo visual paso a paso con grabaciones de pantalla claras, presentando subtítulos generados automáticamente para asegurar accesibilidad y claridad a lo largo de la explicación técnica.
Diseña un vídeo explicativo atractivo de 60 segundos para propietarios de pequeñas empresas y equipos de marketing, mostrando lo fácil que es crear vídeos sobre su último producto. El estilo visual debe ser moderno y dinámico con música de fondo animada, utilizando la capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen para producir rápidamente contenido convincente como creador de vídeos de AI.
Produce un vídeo de comunicación interna convincente de 1 minuto para formadores corporativos y profesionales de RRHH, anunciando un cambio importante en la política. El vídeo debe presentar un estilo visual corporativo pulido con un tono autoritario, haciendo uso efectivo de la generación de voz en off de HeyGen para asegurar una pronunciación clara y una entrega profesional de un personaje consistente de Avatares de AI.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Genera vídeos atractivos para redes sociales.
Crea rápidamente vídeos atractivos para redes sociales para mantener a tu audiencia actualizada.
Creación de anuncios de alto rendimiento.
Produce rápidamente anuncios de vídeo de AI de alto rendimiento para actualizaciones oportunas de campañas.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen el proceso de creación y edición de vídeos?
HeyGen ofrece un "Editor de Vídeo" intuitivo con funcionalidad de "arrastrar y soltar", permitiendo a los usuarios "crear vídeos" y "cambiar elementos de fondo" fácilmente. Este enfoque simplificado hace que la producción de vídeos profesionales sea accesible sin requerir un amplio conocimiento técnico.
¿Puede HeyGen generar vídeos a partir de texto usando Avatares de AI?
Sí, HeyGen destaca como un "creador de vídeos de AI" al transformar tus guiones en contenido "Texto a Vídeo" atractivo con "Avatares de AI" realistas. Esta capacidad permite la producción rápida de "vídeos de cabeza parlante" sin necesidad de cámaras o actores.
¿Qué características automatizadas ofrece HeyGen para mejorar la accesibilidad de los vídeos?
HeyGen incluye una robusta generación de "Subtítulos Automáticos", que transcribe automáticamente el contenido de tu vídeo para mejorar la accesibilidad y el compromiso. Esta característica técnica asegura que tus vídeos lleguen a una audiencia más amplia de manera eficiente.
¿Qué herramientas ofrece HeyGen para contenido en vivo y streaming?
HeyGen funciona como un potente "creador de vídeos de actualización en vivo" y "Estudio de Streaming en Vivo", permitiendo la generación y transmisión de contenido dinámico. También ofrece capacidades de "software de multistreaming", permitiéndote llegar a varias plataformas simultáneamente.