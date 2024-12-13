Creador de Vídeos de Actualización en Vivo: Crea Contenido Dinámico al Instante

Crea fácilmente vídeos impresionantes y actualizados transformando tus ideas en visuales con nuestro editor de arrastrar y soltar, aprovechando el texto a vídeo desde guion de HeyGen.

Crea un vídeo instructivo de 90 segundos para profesionales de tecnología sobre cómo implementar una actualización crítica del sistema, utilizando los avatares de AI de HeyGen para un presentador profesional en pantalla. El estilo visual debe ser limpio y técnico, con superposiciones animadas precisas, complementado por una voz en off calmada e informativa que explique cada paso del proceso del creador de vídeos de actualización en vivo.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un tutorial completo de 2 minutos dirigido a desarrolladores y personal de soporte técnico, demostrando una nueva función de software usando el Editor de Vídeo de HeyGen. El vídeo debe adoptar un estilo visual paso a paso con grabaciones de pantalla claras, presentando subtítulos generados automáticamente para asegurar accesibilidad y claridad a lo largo de la explicación técnica.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo explicativo atractivo de 60 segundos para propietarios de pequeñas empresas y equipos de marketing, mostrando lo fácil que es crear vídeos sobre su último producto. El estilo visual debe ser moderno y dinámico con música de fondo animada, utilizando la capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen para producir rápidamente contenido convincente como creador de vídeos de AI.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo de comunicación interna convincente de 1 minuto para formadores corporativos y profesionales de RRHH, anunciando un cambio importante en la política. El vídeo debe presentar un estilo visual corporativo pulido con un tono autoritario, haciendo uso efectivo de la generación de voz en off de HeyGen para asegurar una pronunciación clara y una entrega profesional de un personaje consistente de Avatares de AI.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Actualización en Vivo

Genera y adapta rápidamente contenido de vídeo dinámico con AI, haciendo que las actualizaciones sean sencillas y manteniendo a tu audiencia comprometida.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Vídeo
Comienza pegando tu guion o introduciendo tu texto. Nuestra AI transformará tus palabras en un vídeo dinámico, aprovechando el texto a vídeo desde guion para una generación rápida de contenido.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de AI y Visuales
Elige entre una amplia gama de avatares de AI para presentar tu mensaje. Mejora tu vídeo con visuales relevantes de nuestra extensa biblioteca de medios o sube los tuyos para personalizar la escena.
3
Step 3
Añade Accesibilidad y Branding
Genera automáticamente subtítulos para mejorar el alcance y el compromiso. Aplica fácilmente el logo y los colores de tu marca a través de nuestros controles de branding para un aspecto profesional y consistente.
4
Step 4
Exporta e Itera con Agilidad
Finaliza tu vídeo y expórtalo en el formato de aspecto deseado. La capacidad de la plataforma para adaptarse y regenerar contenido rápidamente hace que las actualizaciones en vivo sean fluidas, asegurando que tu mensaje esté siempre al día.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aumenta el compromiso y la retención en la formación

.

Mejora los programas de formación actualizando frecuentemente el contenido con vídeos de AI.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen el proceso de creación y edición de vídeos?

HeyGen ofrece un "Editor de Vídeo" intuitivo con funcionalidad de "arrastrar y soltar", permitiendo a los usuarios "crear vídeos" y "cambiar elementos de fondo" fácilmente. Este enfoque simplificado hace que la producción de vídeos profesionales sea accesible sin requerir un amplio conocimiento técnico.

¿Puede HeyGen generar vídeos a partir de texto usando Avatares de AI?

Sí, HeyGen destaca como un "creador de vídeos de AI" al transformar tus guiones en contenido "Texto a Vídeo" atractivo con "Avatares de AI" realistas. Esta capacidad permite la producción rápida de "vídeos de cabeza parlante" sin necesidad de cámaras o actores.

¿Qué características automatizadas ofrece HeyGen para mejorar la accesibilidad de los vídeos?

HeyGen incluye una robusta generación de "Subtítulos Automáticos", que transcribe automáticamente el contenido de tu vídeo para mejorar la accesibilidad y el compromiso. Esta característica técnica asegura que tus vídeos lleguen a una audiencia más amplia de manera eficiente.

¿Qué herramientas ofrece HeyGen para contenido en vivo y streaming?

HeyGen funciona como un potente "creador de vídeos de actualización en vivo" y "Estudio de Streaming en Vivo", permitiendo la generación y transmisión de contenido dinámico. También ofrece capacidades de "software de multistreaming", permitiéndote llegar a varias plataformas simultáneamente.

