creador de vídeos de linkedin: Impulsa tu Marca Profesional
Crea vídeos de LinkedIn de alto impacto para hacer crecer tu negocio, transformando guiones en contenido atractivo con la función de texto a vídeo de HeyGen.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un vídeo de estudio de caso dinámico de 90 segundos para profesionales del marketing que desean desarrollar vídeos de LinkedIn de alto impacto que dirijan tráfico a su sitio web. Visualmente, incorpora cortes rápidos y estadísticas impactantes mostradas con texto animado, complementadas por una banda sonora enérgica. Asegura la accesibilidad empleando la funcionalidad de subtítulos/captions de HeyGen, haciendo que el contenido sea consumible incluso sin sonido.
Desarrolla un vídeo introductorio convincente de 2 minutos para reclutadores o profesionales de recursos humanos, mostrando la cultura de la empresa y aprovechando el poder de un creador de vídeos de perfil de LinkedIn para crear contenido de vídeo de LinkedIn impactante. La estética visual debe ser amigable y acogedora, presentando avatares de IA diversos interactuando en un entorno laboral positivo, acompañados de música de fondo edificante. Utiliza los avatares de IA de HeyGen para personalizar la presentación y crear miembros de equipo virtuales atractivos.
Diseña un vídeo tutorial rápido de 45 segundos dirigido a creadores de contenido y educadores, demostrando cómo optimizar sus vídeos en formato horizontal y cuadrado para varias plataformas sociales. El estilo visual debe ser nítido e instructivo, con grabaciones de pantalla claras y una voz en off amigable y alentadora. Destaca la facilidad de uso mencionando la función de redimensionamiento y exportación de proporciones de aspecto de HeyGen para una adaptación de contenido sin problemas.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Generación de Vídeos Atractivos para LinkedIn.
Crea rápidamente vídeos de LinkedIn atractivos para captar la atención de tu audiencia y aumentar el compromiso.
Mostrar el Éxito del Cliente.
Transforma testimonios de clientes en poderosas historias en vídeo para generar confianza y atraer nuevos clientes en LinkedIn.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de LinkedIn?
HeyGen actúa como un editor de vídeo en línea intuitivo y creador de vídeos de LinkedIn, ofreciendo una amplia gama de plantillas de vídeo para producir contenido profesional rápidamente. Puedes aprovechar estas plantillas para crear vídeos de LinkedIn de alto impacto que construyan una fuerte presencia de marca.
¿Qué formatos de vídeo y proporciones de aspecto admite HeyGen para LinkedIn?
HeyGen te permite crear vídeos en varias proporciones de aspecto, incluyendo vídeos en formato horizontal y cuadrado, asegurando una visualización óptima en móviles en LinkedIn. Todos los vídeos pueden exportarse en el formato MP4 universalmente compatible, listos para tu feed de LinkedIn o anuncios de vídeo de LinkedIn.
¿Ofrece HeyGen características únicas para mejorar mi contenido de LinkedIn?
Absolutamente, HeyGen te permite crear vídeos de redes sociales atractivos utilizando avatares de IA y texto a vídeo desde guiones, completos con generación de voz en off y estilos de texto animado. Estas capacidades te ayudan a producir anuncios de vídeo de LinkedIn profesionales que dirigen tráfico a tu sitio web.
¿Cómo ayuda HeyGen a construir una marca sólida y hacer crecer mi negocio en LinkedIn?
HeyGen te capacita para crear vídeos de LinkedIn de alto impacto proporcionando controles de marca como logotipos y colores personalizados, asegurando que tu contenido se alinee perfectamente con tu identidad. Compartir consistentemente vídeos de LinkedIn pulidos ayuda a hacer crecer tu negocio y construir una sólida reputación de marca.