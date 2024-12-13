creador de vídeos de perfil de linkedin: Potencia tu Marca Profesional

Crea vídeos personalizados de marca para LinkedIn fácilmente con las plantillas personalizables de HeyGen.

Imagina crear un dinámico vídeo de perfil de LinkedIn de 30 segundos, perfecto para buscadores de empleo y constructores de marca personal, mostrando tus habilidades únicas y personalidad. Las plantillas y escenas personalizables de HeyGen pueden ayudarte a lograr un estilo visual pulido y profesional con una locución clara y segura.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Para propietarios de pequeñas empresas y especialistas en marketing, un vídeo promocional atractivo de 45 segundos es esencial para presentar un nuevo servicio o producto en LinkedIn. Considera cómo los avatares de AI de HeyGen podrían presentar características clave en un estilo visual moderno y enérgico, complementado con música de fondo animada.
Prompt de Ejemplo 2
Los expertos de la industria que buscan discutir una tendencia o perspectiva clave pueden producir un vídeo de liderazgo de pensamiento autoritario de 60 segundos. La función de texto a vídeo desde guion de HeyGen permite dar vida a tu contenido con un estilo visual limpio y profesional, asegurando una locución calmada e informativa.
Prompt de Ejemplo 3
Los organizadores de eventos y anfitriones de webinars necesitan crear un vibrante vídeo teaser de formato corto de 20 segundos para un próximo evento. Deja que los subtítulos/captions de HeyGen resalten la llamada a la acción y los detalles clave, creando un estilo visual impactante que capte la atención de inmediato.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Hacer un Vídeo de Perfil de LinkedIn

Crea vídeos de perfil de LinkedIn atractivos sin esfuerzo con herramientas intuitivas. Potencia tu presencia profesional y conéctate efectivamente con tu red, sin necesidad de habilidades de edición.

1
Step 1
Elige tu Plantilla de Vídeo
Comienza rápidamente seleccionando entre varias plantillas y escenas profesionales. Esta base te ayuda a iniciar sin esfuerzo tu proyecto de vídeo de LinkedIn usando plantillas personalizables.
2
Step 2
Personaliza con tu Marca
Aplica tu identidad visual única usando controles de Marca para integrar tu logo, colores y fuentes personalizadas. Crea vídeos de marca verdaderamente personalizados que reflejen tu imagen profesional.
3
Step 3
Añade Subtítulos y Narración Claros
Mejora la accesibilidad y comprensión con subtítulos/captions generados automáticamente. Potencia tu mensaje aún más con locuciones profesionales para un acabado pulido, utilizando potentes funciones de edición.
4
Step 4
Exporta y Comparte el Vídeo Optimizado
Finaliza tu creación y asegúrate de que esté perfectamente dimensionada para LinkedIn usando el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones. Tu vídeo profesional está ahora listo para crear vídeos de LinkedIn que impresionen a tu red.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca Logros y Éxitos Profesionales

.

Presenta efectivamente tus éxitos pasados y testimonios de clientes en formatos de vídeo atractivos directamente en tu perfil de LinkedIn.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos atractivos para LinkedIn sin habilidades extensas de edición?

HeyGen funciona como un intuitivo "creador de vídeos de perfil de LinkedIn", ofreciendo "plantillas personalizables" y potentes "funciones de AI" para "crear vídeos de LinkedIn" que destaquen, incluso sin "necesidad de habilidades de edición".

¿Puedo crear vídeos personalizados de marca para marketing en LinkedIn con HeyGen?

Absolutamente, HeyGen te permite producir "vídeos personalizados de marca" que elevan tu "marketing de vídeos en LinkedIn". Puedes integrar fácilmente el logo de tu marca, colores y una clara "Llamada a la acción" usando sus completas "funciones de edición".

¿Ofrece HeyGen funciones de AI para mejorar mi contenido de vídeo en LinkedIn?

Sí, HeyGen integra avanzadas "funciones de AI" para agilizar la creación de contenido. Utiliza sus "guiones generados automáticamente por AI" y "generación de locuciones" para transformar texto en "vídeos de formato corto" profesionales y atractivos para LinkedIn.

¿Qué tipo de vídeos de LinkedIn puedo hacer usando el editor de vídeo en línea de HeyGen?

Como un versátil "editor de vídeo en línea", HeyGen te permite producir varios "vídeos de LinkedIn", incluyendo introducciones de perfil, contenido promocional y "vídeos de formato corto". Adapta fácilmente tu contenido con el cambio de tamaño de relación de aspecto para ajustarse a la experiencia de visualización óptima de LinkedIn.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo