Domina tu Marca con Nuestro Creador de Vídeos de Marca para LinkedIn
Eleva tu perfil profesional con vídeos de marca, utilizando los controles de marca de HeyGen para una apariencia y sensación consistentes.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Un cálido y acogedor vídeo de 45 segundos, diseñado para profesionales de recursos humanos y reclutadores, podría mostrar poderosamente un vistazo auténtico a la cultura de la empresa. Su estética visual "detrás de las cámaras", con interacciones genuinas de empleados y una voz en off amigable y atractiva creada con la función de "Generación de voz en off" de HeyGen, se ambientaría con música de fondo ligera y motivadora. Este enfoque para crear vídeos de LinkedIn humaniza profundamente una marca, atrayendo talento al personalizar la narrativa.
Imagina un dinámico vídeo de 60 segundos diseñado para profesionales del marketing que presentan un nuevo producto o servicio. Este vídeo de marca presentaría un estilo visual elegante y moderno con música enérgica y visuales nítidos de alta resolución, poniendo un fuerte énfasis en los mensajes clave con los "Subtítulos/captions" integrados de HeyGen para un impacto máximo. El objetivo es generar entusiasmo y comunicar claramente el valor, utilizando al máximo los estilos de texto animado para resaltar las llamadas a la acción de manera efectiva.
Los líderes de opinión que buscan difundir ideas rápidas e impactantes deberían crear un vídeo conciso de 15 segundos. Esta pieza de creación de contenido mantendría un estilo visual directo y profesional con un fondo simple y despejado y un orador claro y autoritario, idealmente un avatar de AI de HeyGen, complementado con música de fondo mínima y discreta. Permite una representación de marca consistente y una producción rápida de vídeos personalizados para LinkedIn.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Anuncios de Vídeo de Alto Impacto para LinkedIn.
Aprovecha AI para producir rápidamente anuncios de vídeo de alto rendimiento, aumentando la visibilidad de tu marca y la generación de leads en LinkedIn.
Produce Contenido Atractivo para LinkedIn.
Genera sin esfuerzo vídeos y clips de redes sociales atractivos que capturen la atención y mejoren la presencia de tu marca profesional en LinkedIn.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de marca atractivos para LinkedIn?
HeyGen te capacita para convertirte en un creador líder de vídeos de marca para LinkedIn, proporcionando una plataforma intuitiva para crear vídeos de marca impactantes. Utiliza nuestra extensa biblioteca de plantillas de vídeo, personalízalas con avatares de AI y voces en off, e incorpora gráficos ricos para elevar la cultura de tu empresa y los esfuerzos de reclutamiento. Esto asegura que tu creación de contenido destaque y apunte efectivamente a tu audiencia.
¿Qué opciones de personalización ofrece HeyGen para mis vídeos de marca en LinkedIn?
HeyGen proporciona controles de marca completos, permitiéndote personalizar completamente los vídeos para una presencia profesional en LinkedIn. Añade fácilmente tu logotipo, incorpora texto personalizado con estilos de texto animado, elige entre diversos fondos e integra música para coincidir con la identidad única de tu marca. Nuestros activos creativos y temas hacen que sea sencillo producir contenido verdaderamente de marca.
¿Cómo simplifica HeyGen el proceso de creación de vídeos de alta calidad para LinkedIn?
HeyGen simplifica la creación de vídeos para LinkedIn con su flujo de trabajo intuitivo y la simplicidad de arrastrar y soltar, haciendo que las funciones avanzadas de edición de vídeo sean accesibles para todos. Transforma texto en vídeo, aprovecha el contenido prehecho y añade automáticamente subtítulos para producir rápidamente vídeos de calidad profesional. Esto agiliza tu creación de contenido sin comprometer la calidad.
¿Puedo usar funciones de AI dentro de HeyGen para mejorar mi contenido de vídeo en LinkedIn?
Absolutamente, las robustas funciones de AI de HeyGen están diseñadas para mejorar significativamente tus vídeos de LinkedIn. Incorpora avatares de AI realistas y genera voces en off profesionales directamente desde tu guion para crear narrativas atractivas. Estas herramientas potenciadas por AI, combinadas con gráficos y animaciones ricas, te ayudan a producir contenido dinámico que captura la atención y aumenta el compromiso en LinkedIn.