Generador de Vídeos de Marca para LinkedIn: Crea Contenido Atractivo Rápidamente
Crea vídeos profesionales para LinkedIn rápidamente usando plantillas personalizables para elevar el reconocimiento de tu marca.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo dinámico de 90 segundos para profesionales del marketing, mostrando las plantillas de vídeo de HeyGen como una solución rápida para crear vídeos atractivos en LinkedIn. El vídeo debe tener un estilo visual animado y rápido, destacando diversas aplicaciones de plantillas, complementado con subtítulos generados automáticamente para mejorar la accesibilidad y la retención de información para los espectadores en diversos entornos.
Produce un vídeo personalizado de 45 segundos diseñado para reclutadores y gerentes de recursos humanos, ilustrando cómo personalizar mensajes para atraer a los mejores talentos utilizando HeyGen para la creación de contenido atractivo en LinkedIn. Visualmente, apunta a una estética cálida y acogedora, presentando diversos entornos profesionales, apoyado por la funcionalidad de texto a vídeo desde el guion para adaptar rápidamente los mensajes.
Diseña un vídeo informativo de 2 minutos dirigido a equipos de comunicación corporativa, explicando servicios complejos a través de las robustas características de HeyGen para anuncios de vídeo en LinkedIn, aumentando finalmente el reconocimiento de marca. El estilo visual y de audio debe ser sofisticado y pulido, utilizando el cambio de tamaño y exportaciones de relación de aspecto de HeyGen para asegurar una visualización óptima en los feeds de LinkedIn y una narrativa bien estructurada creada a partir de un guion.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Contenido Atractivo para Redes Sociales.
Crea rápidamente vídeos atractivos para LinkedIn y clips cortos para captar la atención de tu audiencia e impulsar la interacción.
Campañas de Anuncios de Vídeo en LinkedIn.
Produce anuncios de vídeo de alto rendimiento para LinkedIn con AI para alcanzar efectivamente a tu audiencia objetivo y generar leads.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos atractivos para LinkedIn de mi marca?
HeyGen es un potente creador de vídeos para LinkedIn que te permite crear contenido de vídeo profesional sin esfuerzo. Aprovecha los avatares de AI y la función de texto a vídeo desde el guion para construir el reconocimiento de marca de manera eficiente en la plataforma.
¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para personalizar mis anuncios de vídeo en LinkedIn?
HeyGen proporciona robustas características de AI para la personalización, incluyendo controles de marca integrales para incorporar tu logo y colores de marca. También puedes utilizar diversas plantillas de vídeo y funciones avanzadas de edición para adaptar tu contenido de vídeo a formatos específicos de vídeo en LinkedIn.
¿HeyGen admite la adición de subtítulos y la exportación de vídeos de LinkedIn en diferentes formatos?
Sí, HeyGen genera automáticamente subtítulos precisos, haciendo que tus vídeos de LinkedIn sean más accesibles y atractivos. También puedes exportar tu contenido de vídeo final con cambio de tamaño de relación de aspecto, incluyendo el formato MP4 universalmente compatible para un óptimo compartido en LinkedIn.
¿Puede HeyGen generar rápidamente vídeos cortos para LinkedIn sin edición extensa?
¡Absolutamente! Como un eficiente generador de vídeos de marca para LinkedIn, HeyGen ofrece una amplia gama de plantillas de vídeo y una interfaz fácil de usar. Esto te permite crear vídeos cortos y profesionales con características de AI como la generación de voz en off, reduciendo significativamente la necesidad de una edición compleja.