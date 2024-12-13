Generador de Vídeos de Marca para LinkedIn: Crea Contenido Atractivo Rápidamente

Crea vídeos profesionales para LinkedIn rápidamente usando plantillas personalizables para elevar el reconocimiento de tu marca.

Crea un vídeo convincente de 1 minuto dirigido a propietarios de pequeñas empresas, demostrando cómo el generador de vídeos de marca de LinkedIn de HeyGen simplifica la creación de vídeos profesionales. El estilo visual debe ser limpio y moderno, con gráficos nítidos y una voz en off autoritaria generada por la generación de voz en off de HeyGen, explicando el proceso desde el guion hasta el resultado final con un avatar de AI.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo dinámico de 90 segundos para profesionales del marketing, mostrando las plantillas de vídeo de HeyGen como una solución rápida para crear vídeos atractivos en LinkedIn. El vídeo debe tener un estilo visual animado y rápido, destacando diversas aplicaciones de plantillas, complementado con subtítulos generados automáticamente para mejorar la accesibilidad y la retención de información para los espectadores en diversos entornos.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo personalizado de 45 segundos diseñado para reclutadores y gerentes de recursos humanos, ilustrando cómo personalizar mensajes para atraer a los mejores talentos utilizando HeyGen para la creación de contenido atractivo en LinkedIn. Visualmente, apunta a una estética cálida y acogedora, presentando diversos entornos profesionales, apoyado por la funcionalidad de texto a vídeo desde el guion para adaptar rápidamente los mensajes.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo informativo de 2 minutos dirigido a equipos de comunicación corporativa, explicando servicios complejos a través de las robustas características de HeyGen para anuncios de vídeo en LinkedIn, aumentando finalmente el reconocimiento de marca. El estilo visual y de audio debe ser sofisticado y pulido, utilizando el cambio de tamaño y exportaciones de relación de aspecto de HeyGen para asegurar una visualización óptima en los feeds de LinkedIn y una narrativa bien estructurada creada a partir de un guion.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Generador de Vídeos de Marca para LinkedIn

Crea sin esfuerzo vídeos profesionales y atractivos para LinkedIn que eleven tu marca y capturen la atención de tu audiencia.

1
Step 1
Crea Tu Contenido de Vídeo
Comienza transformando tus ideas en un vídeo. Puedes pegar tu guion para generar contenido de vídeo automáticamente usando texto a vídeo, o seleccionar entre varias plantillas de vídeo para comenzar tu proyecto. Esto asegura que tu contenido de vídeo inicial se alinee con el mensaje de tu marca.
2
Step 2
Personaliza Tu Identidad de Marca
Adapta tu vídeo para reflejar la identidad única de tu marca. Aplica el logo, colores y fuentes de tu empresa usando controles de marca integrales para mantener la consistencia y fortalecer el reconocimiento de marca en todos tus vídeos de LinkedIn.
3
Step 3
Añade Elementos de AI Atractivos
Eleva tu vídeo con capacidades avanzadas de AI. Incorpora avatares de AI realistas para presentar tu mensaje, o utiliza la biblioteca de medios para metraje de archivo relevante, asegurando que tu contenido sea dinámico y cautivador.
4
Step 4
Exporta para Optimización en LinkedIn
Finaliza tu vídeo para un impacto máximo en LinkedIn. Añade subtítulos automáticos para mejorar la accesibilidad y el alcance, y luego exporta tu vídeo de alta calidad en el formato MP4 óptimo, listo para compartir y aumentar tu presencia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destacando Historias de Éxito

.

Comparte historias de éxito de clientes convincentes en LinkedIn a través de vídeos atractivos de AI, construyendo confianza y credibilidad para tu marca.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos atractivos para LinkedIn de mi marca?

HeyGen es un potente creador de vídeos para LinkedIn que te permite crear contenido de vídeo profesional sin esfuerzo. Aprovecha los avatares de AI y la función de texto a vídeo desde el guion para construir el reconocimiento de marca de manera eficiente en la plataforma.

¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para personalizar mis anuncios de vídeo en LinkedIn?

HeyGen proporciona robustas características de AI para la personalización, incluyendo controles de marca integrales para incorporar tu logo y colores de marca. También puedes utilizar diversas plantillas de vídeo y funciones avanzadas de edición para adaptar tu contenido de vídeo a formatos específicos de vídeo en LinkedIn.

¿HeyGen admite la adición de subtítulos y la exportación de vídeos de LinkedIn en diferentes formatos?

Sí, HeyGen genera automáticamente subtítulos precisos, haciendo que tus vídeos de LinkedIn sean más accesibles y atractivos. También puedes exportar tu contenido de vídeo final con cambio de tamaño de relación de aspecto, incluyendo el formato MP4 universalmente compatible para un óptimo compartido en LinkedIn.

¿Puede HeyGen generar rápidamente vídeos cortos para LinkedIn sin edición extensa?

¡Absolutamente! Como un eficiente generador de vídeos de marca para LinkedIn, HeyGen ofrece una amplia gama de plantillas de vídeo y una interfaz fácil de usar. Esto te permite crear vídeos cortos y profesionales con características de AI como la generación de voz en off, reduciendo significativamente la necesidad de una edición compleja.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo