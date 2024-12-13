Potente Creador de Vídeos Publicitarios en LinkedIn para el Crecimiento B2B
Simplifica tu publicidad B2B. Convierte texto en vídeos atractivos rápidamente con nuestra función de texto a vídeo desde guion.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un cautivador anuncio de vídeo de 45 segundos dirigido a los profesionales del marketing digital, con el único propósito de crear vídeos que detengan el desplazamiento y conviertan. Emplea una estética vibrante y enfocada en la conversión, con colores brillantes y llamativos y una voz en off clara y persuasiva. Enfatiza los poderosos avatares de IA de HeyGen para transmitir mensajes clave y aprovecha la capacidad de generación de voz en off para una narración pulida y profesional, asegurando el máximo compromiso de la audiencia.
Se necesita un vídeo instructivo de 60 segundos para los profesionales creativos que desean personalizar completamente sus anuncios. La presentación visual debe ser limpia, ilustrativa y altamente informativa, apoyada por un narrador calmado y experto. Detalla cómo HeyGen permite la fácil adición de superposiciones de texto personalizadas a través de la función de Texto a vídeo desde guion, y asegura una comprensión universal generando automáticamente subtítulos, permitiendo contenido verdaderamente personalizado.
Produce un potente vídeo de 30 segundos para los gerentes de producto y equipos de ventas que buscan maximizar el alcance y el impacto de sus últimas ofertas. Este vídeo exige un estilo visual enérgico y positivo, incorporando visuales impactantes y una voz en off autoritaria y profesional. Muestra el extenso soporte de biblioteca de medios/stock de HeyGen para elevar el atractivo visual y subraya la conveniencia de la redimensión y exportación de relación de aspecto para una presentación impecable en todos los emplazamientos publicitarios de LinkedIn.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Anuncios de Vídeo de Alto Rendimiento en LinkedIn.
Genera rápidamente anuncios de vídeo atractivos y de alta calidad para campañas en LinkedIn utilizando IA, asegurando el máximo alcance e impacto.
Produce Contenido Atractivo para Redes Sociales.
Crea sin esfuerzo contenido de vídeo que detenga el desplazamiento, optimizado para LinkedIn y otras plataformas de redes sociales para captar la atención de tu audiencia.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar la creación de mis anuncios de vídeo en LinkedIn?
HeyGen te permite crear anuncios de vídeo atractivos para LinkedIn aprovechando los avatares de IA y las capacidades de texto a vídeo. Diseña fácilmente anuncios de vídeo de alta calidad que capturen la atención y maximicen el alcance y el impacto en la plataforma.
¿Qué recursos creativos ofrece HeyGen para los vídeos de LinkedIn?
HeyGen proporciona una rica biblioteca de recursos creativos, incluyendo plantillas personalizables, superposiciones de texto atractivas y soporte de biblioteca de medios diversa. Puedes personalizar tus anuncios sin esfuerzo con controles de marca, animaciones y gráficos ricos utilizando su interfaz intuitiva de edición de vídeo de arrastrar y soltar.
¿Simplifica HeyGen el flujo de trabajo de anuncios de vídeo para LinkedIn?
Absolutamente, HeyGen está diseñado para simplificar tu flujo de trabajo de anuncios de vídeo para LinkedIn, ofreciendo una integración perfecta. Puedes crear contenido de calidad profesional y luego exportar los recursos directamente a tu cuenta de Anuncios de LinkedIn, mejorando la eficiencia general del flujo de trabajo.
¿Puedo personalizar vídeos para diferentes audiencias de LinkedIn con HeyGen?
Sí, HeyGen te permite producir contenido personalizado para diversas audiencias de LinkedIn, lo cual es crucial para un marketing de vídeo efectivo en LinkedIn. Utiliza avatares de IA y personaliza la generación de voz en off para crear mensajes adaptados que resuenen con segmentos específicos.