Generador de Vídeos de Oferta por Tiempo Limitado para Impulsar Ventas Ahora

Genera vídeos promocionales de alto impacto sin esfuerzo con nuestro Creador de Vídeos Promocionales AI, aprovechando diversas plantillas de vídeo para una rápida creación de contenido.

Crea un vídeo promocional de 1 minuto dirigido a propietarios de pequeñas empresas y a profesionales del marketing ocupados, mostrando lo fácil que es producir contenido de marketing profesional. El estilo visual debe ser moderno y enérgico, con cortes rápidos entre varias plantillas de vídeo atractivas, complementado con música de fondo animada y una voz en off clara y entusiasta. Enfatiza la eficiencia de usar las extensas "Plantillas y escenas" de HeyGen para crear rápidamente una obra maestra con el "Creador de Vídeos Promocionales AI" para cualquier campaña.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo instructivo de 2 minutos diseñado para formadores corporativos y educadores, centrado en explicaciones de características técnicas o incorporación. La presentación visual debe ser limpia y profesional, utilizando grabaciones de pantalla y gráficos animados, acompañados de una narración calmada e informativa. Destaca el poder de los "Avatares AI" de HeyGen para ofrecer presentaciones atractivas, transformando guiones complejos en instrucciones claras y humanas a través del "Generador de Vídeos AI".
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo dinámico de 45 segundos específicamente para creadores de contenido y gestores de redes sociales que buscan maximizar su alcance con "vídeos promocionales". La estética debe ser visualmente impactante con superposiciones de texto audaces, transiciones llamativas y una banda sonora contemporánea y enérgica, capturando la atención de inmediato. Ilustra cómo los usuarios pueden transformar sin esfuerzo contenido escrito en vídeos atractivos usando la función "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen para un rápido despliegue en redes sociales.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un anuncio urgente de 30 segundos dirigido a negocios de comercio electrónico y gerentes de producto, destacando un "generador de vídeos de oferta por tiempo limitado" para impulsar ventas inmediatas. El estilo visual y de audio debe transmitir urgencia y emoción a través de tomas vibrantes de productos, temporizadores de cuenta regresiva y una voz en off persuasiva y convincente, respaldada por una pista musical moderna y rápida. Demuestra la eficiencia de la "Generación de voz en off" de HeyGen en la creación de llamadas a la acción impactantes sin necesidad de costoso equipo de estudio.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Generador de Vídeos de Oferta por Tiempo Limitado

Produce rápidamente vídeos promocionales atractivos para tus ofertas por tiempo limitado con AI, transformando tus esfuerzos de marketing de manera eficiente.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla de Vídeo
Comienza eligiendo entre una variedad de Plantillas y escenas pre-diseñadas optimizadas para contenido promocional dentro de la biblioteca de HeyGen. Esto te ayuda a iniciar tu proyecto sin esfuerzo.
2
Step 2
Personaliza los Detalles de tu Oferta
Integra los detalles específicos de tu oferta y guion. Aprovecha la función de generación de voz en off de HeyGen para añadir una voz en off AI convincente directamente desde tu texto, asegurando una comunicación clara de tu oferta.
3
Step 3
Mejora los Visuales y la Marca
Personaliza tu vídeo incorporando medios de la biblioteca de medios integrada/soporte de material de archivo. Esto te permite añadir material de archivo relevante para ilustrar perfectamente tu oferta por tiempo limitado.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Una vez que tu vídeo promocional esté perfeccionado, utiliza la opción de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen para descargarlo en formatos adecuados para varias plataformas. Distribuye ampliamente tu nuevo contenido en redes sociales.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aprovecha los Testimonios para Crear Urgencia

.

Transforma historias de éxito de clientes en vídeos dinámicos que generen confianza y creen un sentido de urgencia para tus ofertas por tiempo limitado.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos promocionales AI?

HeyGen actúa como un intuitivo Creador de Vídeos Promocionales AI, permitiendo a los usuarios transformar guiones en vídeos profesionales sin esfuerzo. Su interfaz fácil de usar y sus robustas características AI agilizan todo el proceso de generación de vídeos, haciéndolo accesible para todos.

¿Qué características avanzadas de AI ofrece HeyGen para la edición de vídeos y creación de contenido?

HeyGen integra características AI de vanguardia como avatares AI realistas y capacidades sofisticadas de voz en off AI para mejorar tu contenido de marketing. Los usuarios también pueden aprovechar su potente editor de arrastrar y soltar para ajustes precisos e integración fluida de material de archivo.

¿Puedo crear contenido diverso para redes sociales usando las plantillas de vídeo de HeyGen?

Absolutamente, HeyGen ofrece una amplia gama de plantillas de vídeo personalizables diseñadas para diversas necesidades de contenido en redes sociales. Estas plantillas, combinadas con nuestra extensa biblioteca de música, permiten a los usuarios producir vídeos promocionales atractivos y específicos de marca rápidamente.

¿HeyGen admite la personalización de marca para los vídeos creados?

Sí, HeyGen permite controles de marca completos, permitiéndote incorporar tu logotipo y esquemas de color específicos en cada vídeo. Esto asegura que tu contenido de marketing mantenga una identidad de marca consistente y profesional en todas las plataformas.

