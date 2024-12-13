El creador de videos de edición limitada para contenido único

Crea contenido social cautivador y anuncios de video al instante, aprovechando avatares de IA realistas para un mayor impacto.

Produce un vídeo instructivo de 1 minuto que demuestre cómo configurar una cuenta en una nueva plataforma técnica, dirigido específicamente a nuevos usuarios que puedan sentirse abrumados por software complejo. El estilo visual debe ser limpio y utilizar grabaciones de pantalla con anotaciones claras, complementado por una voz en off calmada y orientadora que explique cada paso. Este tutorial aprovechará la capacidad de "Texto a video desde guion" de HeyGen para agilizar la producción de contenido preciso e informativo, estableciendo la plataforma como un 'creador de videos con IA' para una incorporación eficiente.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de 90 segundos de 'cómo funciona' que ilustre la funcionalidad principal de una nueva integración de API, destinado a equipos de soporte técnico y desarrolladores que necesiten una referencia rápida. El vídeo requiere visuales dinámicos, paso a paso, que muestren fragmentos de código e interacciones del sistema, presentado por un avatar de IA profesional. Utiliza la función de "Avatares de IA" de HeyGen para un presentador consistente y atractivo, asegurando un proceso de "Generación de Video de Extremo a Extremo" para explicaciones técnicas complejas.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo de actualización de producto de 45 segundos destacando las últimas mejoras de una herramienta de gestión de proyectos, dirigido a usuarios técnicos existentes y primeros adoptantes. Este vídeo debe adoptar una estética visual elegante y moderna con música de fondo enérgica y una voz en off de IA amigable y atractiva. Enfatiza los nuevos 'controles de marca' y demuestra cómo la capacidad de "Redimensionamiento y exportación de relación de aspecto" de HeyGen permite una rápida adaptación a través de varias plataformas de redes sociales, asegurando contenido visualmente optimizado.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un módulo de formación de cumplimiento de 2 minutos que explique las nuevas regulaciones de privacidad de datos a equipos técnicos globales y oficiales de cumplimiento. La presentación visual debe ser informativa y autoritaria, empleando un diseño limpio con texto en pantalla que resalte los puntos legales clave. Una voz profesional de IA debe entregar el contenido claramente, apoyada por la función de "Subtítulos/captions" de HeyGen para accesibilidad y asegurar que los "Subtítulos automáticos" sean precisos, haciendo que este "contenido de video personalizado" esencial sea comprensible universalmente.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo funciona el Creador de Videos de Edición Limitada

Descubre cómo producir sin esfuerzo contenido de video único y personalizado adaptado a tus necesidades, con Avatares de IA y potentes capacidades de IA.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza pegando tu texto deseado. Nuestra avanzada capacidad de Texto a video desde guion convierte instantáneamente tus palabras en escenas dinámicas, formando la base de tu video único.
2
Step 2
Selecciona tu Avatar de IA
Personaliza tu mensaje eligiendo entre nuestra diversa gama de avatares de IA para representar tu marca, dando vida a tu guion con una presencia única en pantalla.
3
Step 3
Aplica Controles de Marca
Asegura la consistencia de marca aplicando tus controles de marca, incluyendo logos personalizados, fuentes y colores, para hacer que tu video de edición limitada sea distintivamente tuyo.
4
Step 4
Exporta tu Video Final
Utiliza el redimensionamiento y exportación de relación de aspecto para optimizar tu video para cualquier plataforma. Genera tu activo completamente construido y listo para publicar, asegurando que esté listo para su uso inmediato.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Historias de Éxito de Clientes

.

Diseña testimonios de video personalizados y convincentes e historias de éxito para generar confianza y resaltar los viajes únicos de los clientes.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen el proceso de producción de videos?

HeyGen actúa como un avanzado 'creador de videos con IA', aprovechando la 'automatización inteligente' y las capacidades de 'Texto a video desde guion' para habilitar la 'Generación de Video de Extremo a Extremo' para diversas necesidades. Esta robusta 'herramienta de producción de videos' simplifica la creación de contenido profesional.

¿Puedo asegurar la consistencia de marca usando HeyGen para mi contenido de video?

Sí, HeyGen ofrece completos 'controles de marca' para integrar tu logo y colores de marca directamente en tus videos. También puedes utilizar 'plantillas de marca' para producir sin esfuerzo 'contenido de video personalizado' que mantenga una identidad 'en marca' en todas las plataformas.

¿Qué características de edición técnica y optimización proporciona HeyGen?

HeyGen incluye herramientas avanzadas de 'Edición Potenciada por IA' y características como 'Corte Mágico' para ajustes precisos. Los usuarios también pueden beneficiarse de 'Subtítulos automáticos', 'Clonación de voz de IA' y 'redimensionamiento de relación de aspecto' para optimizar y publicar sus videos de manera efectiva en diferentes canales.

¿Cómo puede HeyGen convertir mi contenido existente en videos atractivos?

HeyGen sobresale en la reutilización de contenido, permitiéndote 'convertir blogs en videos' y usar la funcionalidad de 'documento de IA a video'. Con su 'guionista de IA' y soporte para 'grabaciones de pantalla y cámara', HeyGen ayuda a transformar contenido estático en un 'activo completamente construido y listo para publicar' con un esfuerzo mínimo.

