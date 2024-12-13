Imagina crear un video introductorio de 'Let's Play' de 1 minuto para aspirantes a creadores de contenido, con un avatar de IA ofreciendo comentarios atractivos y explicando la premisa del juego. El estilo visual debe ser enérgico y profesional, aprovechando los avatares de IA de HeyGen y la generación de voz en off para asegurar un audio claro y consistente sin necesidad de configuraciones de grabación complejas.

Generar Vídeo