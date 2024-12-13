Crea Lecciones Atractivas con Nuestro Creador de Vídeos de Lecciones AI

Convierte rápidamente tu conocimiento en vídeos educativos cautivadores. Nuestra capacidad de texto a vídeo desde guion simplifica la creación de vídeos.

Crea un vídeo educativo de 60 segundos para profesores y educadores, demostrando un principio científico complejo. El estilo visual debe ser brillante y atractivo con diagramas animados, complementado por una voz en off clara y autoritaria generada usando la generación de voz en off de HeyGen para explicar el concepto a estudiantes de secundaria.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo interactivo de 45 segundos para estudiantes presentando un proyecto de historia, con un estilo visual dinámico con imágenes históricas y música de fondo animada. Utiliza las plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente el vídeo e incorpora un avatar de AI para narrar hechos históricos clave.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo explicativo de 30 segundos que muestre una nueva función de software para cursos en línea. Este vídeo está dirigido a instructores de cursos en línea y debe tener un estilo visual limpio y minimalista con una pista de audio directa e informativa. Aprovecha la capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen para producir el contenido de manera eficiente y añadir automáticamente subtítulos/captions.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo creativo de 90 segundos para un creador de contenido, demostrando una manualidad DIY, enfatizando la personalización en la creación de vídeos. El vídeo debe adoptar un estilo visual artístico e inspirador con un fondo musical calmante y utilizar el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen para mejorar el atractivo visual y ofrecer redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para diferentes plataformas.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Lecciones

Transforma sin esfuerzo tu contenido educativo en lecciones de vídeo atractivas con funciones impulsadas por AI, diseñadas para cautivar a tu audiencia y simplificar el aprendizaje.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Lección
Comienza pegando tu contenido educativo. Nuestra función de creación de texto a vídeo transforma instantáneamente tu guion en escenas de vídeo dinámicas, sentando las bases para tu lección.
2
Step 2
Añade Visuales Atractivos y Avatares de AI
Personaliza el vídeo seleccionando de una rica biblioteca de medios de imágenes y vídeos. Eleva el impacto de tu lección incorporando avatares de AI realistas para presentar la información de manera clara y atractiva.
3
Step 3
Aplica Voz en Off y Subtítulos
Mejora tu proyecto de creador de vídeos educativos con narración profesional. Utiliza la generación de voz en off para añadir audio claro, asegurando que tu lección sea fácilmente comprendida por todos los estudiantes.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo
Finaliza tu vídeo de lección. Elige la configuración óptima de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para varias plataformas, haciendo que tu vídeo esté listo para cursos en línea, presentaciones o cualquier entorno de aprendizaje.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclara Temas Complejos

.

Transforma conceptos intrincados en lecciones de vídeo claras y atractivas, haciendo que el contenido educativo desafiante sea fácilmente comprensible para todos los estudiantes.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar la creación de mis vídeos educativos?

HeyGen te capacita para convertirte en un creador de vídeos educativos hábil, transformando tus ideas en contenido profesional con facilidad. Utiliza nuestras funciones impulsadas por AI, plantillas de vídeo personalizables y herramientas robustas de creación de vídeos para involucrar a tu audiencia.

¿Qué características hacen que HeyGen sea ideal para profesores y educadores?

HeyGen proporciona a los profesores y educadores una plataforma intuitiva para crear vídeos de lecciones atractivos, aprovechando la creación de texto a vídeo y avatares de AI. Simplifica temas complejos en vídeos explicativos convincentes para tus estudiantes.

¿Es HeyGen adecuado para crear contenido de vídeo interactivo?

Sí, HeyGen es excelente para crear contenido de vídeo interactivo, permitiéndote integrar varios elementos sin esfuerzo. Desarrolla cursos en línea dinámicos o presentaciones atractivas utilizando nuestras herramientas flexibles de creación de vídeos.

¿HeyGen admite la personalización fácil de los elementos de vídeo?

Absolutamente, HeyGen ofrece amplias opciones para personalizar los elementos de vídeo, desde controles de marca hasta gráficos animados. Nuestra interfaz de arrastrar y soltar asegura una experiencia fluida para personalizar tus vídeos educativos.

