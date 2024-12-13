HeyGen revoluciona la Planificación de Lecciones impulsada por AI integrando sin problemas potentes herramientas de generación de vídeo, convirtiéndolo en un generador de tutoriales de lecciones definitivo. Los educadores pueden usar una sola indicación para generar una lección en vídeo completa a partir de un guion usando avatares de AI y generación avanzada de Voz en off, proporcionando un flujo de trabajo eficiente de Generación de Vídeo de Extremo a Extremo.