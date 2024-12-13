Crea Lecciones Atractivas con Nuestro Creador de Videos de Planes de Lección

Crea fácilmente lecciones dinámicas en video para profesores utilizando avatares de IA para dar vida a tus planes de lección.

408/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un video explicativo de 45 segundos que convierta un plan de lección tradicional en una visión general atractiva para estudiantes de secundaria, utilizando una plantilla predefinida. Este video debe utilizar capacidades de Texto a video desde el guion para generar rápidamente una narrativa clara, incorporando subtítulos para reforzar los puntos de aprendizaje con un ritmo visual y auditivo animado para mantener el interés de los estudiantes.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un video animado de 30 segundos dirigido a jóvenes estudiantes (de 5 a 8 años) introduciendo conceptos matemáticos básicos. El estilo visual debe ser brillante y de tipo caricatura, utilizando varias escenas para representar escenarios simples. Una voz en off suave y alentadora, combinada con música de fondo alegre, hará que el aprendizaje sea divertido, aprovechando la extensa biblioteca de medios de HeyGen para obtener visuales apropiados.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un video de 15 segundos para redes sociales dirigido a educadores, ofreciendo un consejo rápido de un plan de lección que se pueda compartir fácilmente en plataformas. Este clip corto e impactante debe usar un avatar de IA para entregar el mensaje de manera directa y enérgica, optimizando para un redimensionamiento de relación de aspecto cuadrada para un máximo compromiso en dispositivos móviles con una pista de audio contundente y memorable.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Videos de Planes de Lección

Crea rápidamente lecciones en video atractivas con avatares de IA y potentes herramientas de edición, haciendo que los temas complejos sean fáciles de entender para tus estudiantes.

1
Step 1
Crea el Guion de tu Plan de Lección
Comienza escribiendo o pegando el contenido de tu plan de lección. La capacidad de Texto a video desde el guion de nuestra plataforma transformará tu texto en un video dinámico.
2
Step 2
Selecciona tu Avatar de IA
Da vida a tu lección eligiendo un avatar de IA expresivo para presentar tu contenido, haciendo que tus videos educativos sean más personales y atractivos.
3
Step 3
Añade Voz y Visuales Atractivos
Enriquece tu lección con generación de voz en off automática y de sonido natural, haciendo que tu contenido educativo sea accesible y atractivo para todos los estudiantes.
4
Step 4
Exporta tu Lección Finalizada
Finaliza tu lección en video utilizando nuestra función de redimensionamiento y exportación de relación de aspecto para adaptarse a varias plataformas, luego comparte tu video educativo terminado.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclara Temas Complejos

.

Simplifica conceptos difíciles y temas complejos de planes de lección en videos educativos fácilmente comprensibles y visualmente atractivos.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar la creación de videos educativos para planes de lección atractivos?

HeyGen es un generador de videos de IA avanzado que permite a los profesores transformar planes de lección en lecciones dinámicas basadas en video con facilidad. Nuestra plataforma utiliza avatares de IA y herramientas de edición de video intuitivas para crear videos animados que capturan la atención de los estudiantes y mejoran los resultados de aprendizaje.

¿HeyGen simplifica el proceso de creación de videos de formación profesional?

Absolutamente. HeyGen simplifica la producción de videos para formación y videos explicativos al ofrecer una vasta biblioteca de plantillas personalizables y generación de voz en off sin fisuras. Puedes crear contenido de alta calidad rápidamente sin necesidad de experiencia extensa en edición de video.

¿Qué características avanzadas ofrece HeyGen para crear videos de IA atractivos?

HeyGen aprovecha avatares de IA realistas y capacidades de guionistas de IA potentes para convertir tu texto directamente en contenido de video atractivo. Esto incluye la generación de voces en off profesionales y visuales sincronizados, haciendo que los conceptos complejos sean fáciles de entender y compartir.

Además de los planes de lección, ¿qué otros tipos de videos puedo crear con HeyGen?

HeyGen es un generador de videos de IA versátil perfecto para crear diversos contenidos, desde videos para redes sociales y explicativos de marketing hasta videos de formación detallados. Su interfaz intuitiva de arrastrar y soltar y su extensa biblioteca de medios apoyan una amplia gama de proyectos creativos de video.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo