Crea un vídeo explicativo de 1 minuto dirigido a abogados junior y estudiantes de derecho, demostrando cómo usar un "generador de vídeos legales" para simplificar conceptos legales complejos. El estilo visual debe ser limpio y profesional, incorporando infografías animadas, mientras que el audio debe contar con una voz en off autoritaria pero clara. Utiliza la capacidad de HeyGen de "Texto a vídeo desde guion" para convertir eficientemente texto legal detallado en narrativas visuales atractivas y aprovecha la "Generación de voz en off" para un audio claro y preciso.

Generar Vídeo