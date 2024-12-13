Crea un video de actualización legal de 30 segundos, dirigido a profesionales legales ocupados y potenciales clientes que buscan información rápida. El estilo visual debe ser moderno y limpio, con superposiciones de texto dinámicas, presentando un avatar profesional de IA que entregue los puntos clave con una voz clara y atractiva generada por la herramienta de generación de voz en off de HeyGen. Este video te posiciona efectivamente como un creador líder de videos de actualización legal, optimizado para un consumo rápido en plataformas como LinkedIn.

