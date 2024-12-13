Crea un vídeo explicativo de 60 segundos diseñado para bufetes de abogados y profesionales del derecho, simplificando un concepto legal complejo como la propiedad intelectual o el derecho contractual. El estilo visual debe ser limpio, profesional e incorporar gráficos animados en movimiento, mientras que el audio presenta una voz en off clara y autoritaria para asegurar credibilidad. Utiliza la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para transformar eficientemente la información escrita en visuales atractivos, haciendo que la educación legal sea accesible y fácil de entender.

