Sí, HeyGen proporciona controles de marca robustos, incluyendo logotipos personalizados y esquemas de color, para asegurar que tus vídeos legales generados por AI se alineen perfectamente con la identidad de tu firma. Nuestras plantillas y herramientas de edición de vídeo AI facilitan aún más la creación de contenido legal profesional y acorde a la marca.