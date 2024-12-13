Crea un vídeo explicativo legal conciso de 45 segundos para propietarios de pequeñas empresas, simplificando los conceptos básicos de los derechos de propiedad intelectual. El estilo visual debe ser limpio y profesional, utilizando tonos azules y verdes calmantes, acompañado de una voz en off tranquilizadora y clara generada con la función de generación de voz en off de HeyGen, asegurando que los temas legales complejos sean fácilmente comprensibles para que los profesionales legales los compartan con sus clientes.

Generar Vídeo