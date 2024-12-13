Generador de Videos de Caminos de Aprendizaje para Videos de Formación Atractivos

Produce videos de formación profesional para cursos en línea al instante usando avatares de AI realistas, haciendo el aprendizaje más atractivo.

¿Eres un educador o creador de cursos en línea que lucha por producir videos educativos atractivos rápidamente? Imagina un video de 45 segundos, con visuales limpios y modernos y una voz en off amigable, ilustrando cómo la capacidad de Texto a video desde guion de HeyGen transforma tus ideas de contenido en lecciones en línea pulidas, haciendo que los caminos de aprendizaje sean accesibles y dinámicos para tus estudiantes.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Para formadores corporativos y profesionales de L&D que buscan elevar sus videos de formación interna, un video de 60 segundos puede mostrar el poder de HeyGen. Con visuales profesionales y dinámicos y una voz en off segura y articulada, revela cómo los avatares de AI ofrecen lecciones atractivas, asegurando que tu equipo absorba información vital de manera fluida y eficiente.
Prompt de Ejemplo 2
Empodera a los propietarios de pequeñas empresas y equipos de marketing para producir contenido de creación de videos profesional sin necesidad de habilidades extensas de edición. Imagina un video convincente de 30 segundos, utilizando una estética visual rápida y atractiva y música de fondo enérgica, demostrando lo fácil que es con las Plantillas y escenas de HeyGen crear contenido de alta calidad que destaque.
Prompt de Ejemplo 3
Un video de 90 segundos, presentado con visuales informativos y estructurados y una voz en off calmada y experta, es esencial para que los administradores de plataformas de e-learning y diseñadores instruccionales comprendan cómo un generador de videos de caminos de aprendizaje integral simplifica el desarrollo de contenido. Este video detallará la robusta generación de Voz en off de HeyGen, explicando su capacidad para crear audio consistente y de alta calidad para cada paso de tu viaje educativo, mejorando así el compromiso del aprendiz.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Generador de Videos de Caminos de Aprendizaje

Transforma sin esfuerzo tu contenido educativo en videos de formación dinámicos, simplificando la creación de caminos de aprendizaje atractivos con AI.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza pegando tu contenido de aprendizaje o guion directamente en HeyGen. Nuestra plataforma aprovecha la tecnología de texto a video desde guion para convertir instantáneamente tu texto en un guion gráfico de video, formando la base de tus videos de formación.
2
Step 2
Elige Tu Avatar y Escena
Selecciona entre una diversa gama de avatares de AI para presentar tu lección, y elige una plantilla o escena adecuada para representar visualmente tu módulo de aprendizaje. Esto ayuda a crear lecciones atractivas sin necesidad de habilidades complejas de edición.
3
Step 3
Añade Mejoras y Subtítulos
Mejora aún más tus videos de caminos de aprendizaje añadiendo música de fondo, medios de archivo y subtítulos/captions esenciales. Estos elementos aseguran que tus videos educativos sean comprensibles y accesibles para todos los aprendices.
4
Step 4
Genera y Comparte Tu Camino
Con tu video de formación refinado, genera el resultado final. Luego puedes compartir fácilmente tu video de camino de aprendizaje completo directamente con tu audiencia o integrarlo en tus cursos en línea y sistemas de gestión de aprendizaje.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Contenido Educativo Complejo

.

Explica claramente temas intrincados a través de videos educativos generados por AI fácilmente digeribles, mejorando la comprensión y los caminos de aprendizaje.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de videos para cursos en línea?

HeyGen es un generador de videos de AI que simplifica la creación de contenido para cursos en línea. Te permite transformar texto a video desde guiones, produciendo lecciones atractivas sin requerir habilidades avanzadas de edición, lo que ahorra significativamente tiempo.

¿Qué hace que HeyGen sea un generador de videos de caminos de aprendizaje efectivo?

Como un poderoso generador de videos de caminos de aprendizaje, HeyGen aprovecha avatares de AI y diversas plantillas y escenas. Esto te permite producir videos de formación de alta calidad y personalizados que son altamente atractivos para los aprendices.

¿HeyGen admite avatares de AI y personalización de marca para videos educativos?

Sí, HeyGen ofrece una amplia gama de avatares de AI realistas y controles de marca robustos. Esto te permite crear videos educativos profesionales y consistentes que reflejan perfectamente la identidad de tu organización.

¿Puede HeyGen ayudar a producir videos de formación rápida y eficientemente?

Absolutamente, HeyGen ahorra tiempo dramáticamente en la creación de contenido. Puedes generar rápidamente videos de formación usando texto a video desde guion, completos con subtítulos/captions automáticos y generación de voz en off, agilizando tu proceso de creación de videos.

